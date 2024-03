Ribó abandona l’Ajuntament de València

L’exalcalde de València i ara regidor en l’oposició, Joan Ribó, de Compromís, ha anunciat la seua eixida de l’Ajuntament de València després de deixar també l’executiva del partit, on se li buscarà un lloc honorífic. Seguirà, això sí, com a militant de la formació taronja i participarà activament com a independent en el procés de refundació iniciat fa mesos.

Joan Ribó, de 76 anys, ha estat dos legislatures d’alcalde, i, després de les últimes eleccions, va continuar com a regidor, encara que amb un full de ruta per a deixar progressivament les seues responsabilitats municipals. El primer pas va ser deixar el càrrec de portaveu del grup municipal en favor de Papi Robles, i ara ha decidit finalment la seua eixida del consistori.

Nova executiva

Tampoc estarà ja en la nova executiva local de Compromís per València, triada ahir, encara que fonts del partit asseguren que se li està buscant un paper honorífic en esta que permeta aprofitar la seua àmplia experiència i coneixements.

En eixir Ribó de l’Ajuntament de València, entrarà la següent en la llista, que és l’exregidora Lluïsa Notario, això si no hi ha renúncies pel mig.