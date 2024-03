El jutge arxiva la causa per abusos contra Francis Montesinos

El Jutjat d’Instrucció número 5 de Llíria ha acordat el sobreseïment provisional de la causa oberta contra el modista valencià Francis Montesinos per uns presumptes abusos a un menor d’edat. En la interlocutòria, la jutgessa ordena arxivar provisionalment les actuacions contra Montesinos per no apreciar “degudament justificada la perpetració del delicte que va donar motiu a la formació de la causa”.

La defensa del conegut modista, exercida pel lletrat Andrés Zapata, va sol·licitar en el seu moment l’arxivament de les actuacions contra el seu representat en argumentar que va ser el menor qui va organitzar la trobada, sempre fent-li creure que era major de 18 anys. El Ministeri Fiscal també es va mostrar partidari de l’arxivament per estos fets.

La detenció del modista el mes de maig de l’any passat va destapar una xarxa d’extorsió de trobades sexuals amb menors. Esta causa, que sí que seguix el seu curs normal, procedix d’una investigació de la Guàrdia Civil de Llíria que va arrestar sis persones d’una presumpta trama dedicada a extorquir homes amb diners als quals facilitaven trobades sexuals amb menors, per a gravar-los sense el seu coneixement, i, després, demanar-los diners per a no difondre les imatges. De fet, de les sis detencions practicades en el seu moment, a més de la del modista, dos més es correspondrien a persones en la mateixa situació que Montesinos, és a dir, que si bé en un principi tenien el paper de víctimes d’un entramat dedicat a l’extorsió, després han passat a convertir-se en presumptes autors d’abusos a menors.