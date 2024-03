Prova de foc cap al ‘play-in’ a la Fonteta

Dècims i a falta de set partits per a la conclusió de la fase regular de l’Eurolliga, el València Basket afronta esta nit una autèntica prova de foc de cara a les seues opcions d’entrar almenys en el play-in, i ho fa contra un Barça que arriba com a segon classificat i molt probablement amb Ricky Rubio, després que el base descansara en l’últim partit de la Lliga Endesa contra el Girona.

Un partit en el qual Álex Mumbrú podrà comptar amb tots els seus jugadors a excepció del lesionat Boubacar Touré, encara que haurà de descartar dos jugadors abans del partit, igual que Roger Grimau en el Barça. Un rival que sap ja de primera mà la dificultat que implica derrotar el València Basket si està en el seu nivell habitual defensiu. El tècnic taronja també demana passar pàgina de les dos últimes victòries contra el Brça en la Lliga Endesa per a centrar-se únicament en este partit.

“Cada partit és diferent, si partírem amb molta confiança, perdríem al 99 %, perquè tenen un gran equip, hem sigut capaços de guanyar-los, però també de perdre, serà un partit duríssim, complicat”, va assenyalar Mumbrú, que no va dubtar a demanar una vegada més el suport de l’afició. “Necessitem la Fonteta, que estiga amb nosaltres els 40 minuts, serà dur, estan en un bon moment, venen de jugar la final de la Copa, d’arrasar el Saragossa, van a més i cada vegada serà un poc més difícil guanyar-los”.

Això sí, sap que l’equip és capaç de repetir victòries anteriors si recupera el seu millor nivell defensiu, després d’uns últims partits en els quals es va millorar en atac però es perdia contundència defensiva. “Hem d’intentar-ho, la nostra gran basa és la defensa, cal estar a un nivell molt alt, ja fa temps que treballem en coses d’atac; amb la baixa de Touré, la nostra defensa ha hagut de modificar-se, sense Touré no tenim la intimidació”.

Una absència encara més important contra un rival amb dos pivots com Vesely i Willy Hernangómez. “Són dos pivots molt bons, Vesely i Willy, amb virtuts diferents, es compaginen molt bé, cal intentar defendre’ls bé. A veure com som capaços de poder-nos defendre’ns, cal fer una defensa global”.

I tot això, evitant les desconnexions, contra un rival que pot castigar-los amb el seu talent. “Sabem que hem d’estar molt bé, en l’últim partit que els vam guanyar vam tindre moments no molt bons, no podem tindre eixes desconnexions, ha de ser un partit sòlid durant els 40 minuts, defendre a un nivell alt i poder atacar millor. Defensivament han crescut molt, estan millor en el rebot, corrent…”.

De cara al play-in, destaca Mumbrú, “més que pressió tenim il·lusió per estar en el play-in, volem arribar-hi i tenim l’obligació de lluitar, encara que el calendari no és el millor, juguem fora contra rivals directes, però ara ve el Barça a casa i cal pensar partit a partit, no més enllà”.