Els Gai Games 2026 de València ja tenen comité organitzador

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres, en sessió ordinària, la creació del comité organitzador dels XII Gai Games 2026, “com a òrgan col·legiat que efectuarà el seguiment, impuls i control de l'organització i celebració d'este esdeveniment”. Este òrgan es reunirà cada tres mesos “per a realitzar el seguiment, impuls i control de les actuacions dutes a terme per a la celebració dels XXII Gai Games 2026”.

També s'ha aprovat hui una subvenció nominativa de 70.000 euros per a col·laborar amb l'activitat sociocultural que desenvolupa el Gremi Artesà d'Artistes Fallers. Segons este acord, l'Ajuntament ajudarà amb este muntant al desenvolupament de les iniciatives que esta entitat du a terme per a donar suport i promocionar el treball dels que es dediquen, principalment, al disseny i la construcció de les Falles, i contribuïxen per a sustentar i enriquir la festa gran de la ciutat.

Subvencions als artistes i a la Setmana Santa Marinera

També en matèria de subvencions, l'ajuntament ha renovat el seu suport a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera que organitza anualment esta celebració dels Poblats Marítims amb un conveni de col·laboració que ha aprovat hui la Junta de Govern i que preveu una subvenció municipal de 222.000 euros per al foment de les activitats d'esta entitat i de la festa, que va ser declarada l'any 2011 d'interés turístic nacional.

Obres en el Pont d'Ademús

D'altra banda, Emivasa, l'empresa que gestiona el servici municipal que proveïx d'aigua potable la ciutat, executarà un projecte, valorat en més de 2,6 milions d'euros per a millorar la resposta de la xarxa de subministrament d'este bé en la zona nord de València en cas d'emergència. Així ho ha acordat hui la Junta de Govern Local, a instàncies de la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua, que també ha establit un termini de 20 mesos per a l'execució de les obres necessàries per a esta millora.

L'actuació principal està localitzada a l'altura del pont d'Ademús, per on discorre una canonada de fibrociment d'un diàmetre de 450 mil·límetres que se substituirà per una altra conducció d'acer de 600 mm per a millorar el subministrament d'aigua en la zona nord de València. Així mateix, el Cicle Integral de l'Aigua preveu la inserció de noves vàlvules i la substitució d'algunes de les existents per a poder intervindre en alguns trams de la conducció de l'aigua potable sense afectar la resta de la xarxa. El projecte també preveu el desviament d'un tram de canonada que actualment es troba sota els talussos laterals d'este pont, que dificulten les labors de manteniment, cap a la traça del passeig per als vianants, que és una zona de millor accés. I esta actuació va associada a treballs arqueològics. Els tubs van suspesos del tauler per baix, encara que serà necessari fer obra de connexions per dalt que podrà afectar algun dia el trànsit. Es treballarà a la nit perquè l'afecció siga mínima, ha explicat el regidor del Cicle de l'Aigua, Carlos Mundina.