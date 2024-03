La producció industrial pren ritme amb una alça del 3,6 % al gener

L'Índex General de Producció Industrial (IPI) va tornar a taxes positives al gener en pujar un 3,6 % en comparació amb el mateix mes de 2023, taxa que supera en 8,5 punts la del mes anterior i la seua major alça interanual dels últims deu mesos, segons ha informat este divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La producció industrial es va veure impulsada en el primer mes de l'any per tots els sectors, excepte pels béns de consum durador, que van retallar la seua producció un 5,2 % interanual. Els majors repunts es van donar en els béns d'equip (+7,5 %) i els béns de consum no durador (+3,9 %), seguits dels béns intermedis (+2,5 %) i de l'energia (+1,5 %).

Per branques d'activitat, les que més van retallar la seua producció en taxa interanual van ser altres com la confecció de peces de vestir (-9,4 %); fabricació de productes minerals no metàl·lics (-7,8 %); indústria del cuir i del calçat (-5,5 %), i arts gràfiques (-5,5 %).

Els majors ascensos, per contra, es van donar en la fabricació de productes informàtics i electrònics (+24 %); indústries extractives (+20 %); altres indústries extractives (+18,6 %); fabricació d'un altre material de transport (+17,4 %), i fabricació de vehicles de motor (+14,2 %).

Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va registrar al gener un retrocés del 0,6 % respecte al mateix mes de l'any passat, moderant en huit dècimes el descens de desembre de 2023 (-1,4 %). La de gener és la desena caiguda interanual consecutiva de la producció industrial.

Dotze comunitats a l'alça

La producció industrial va baixar el mes de gener passat en cinc comunitats autònomes en taxa interanual i es va incrementar en dotze, especialment a Andalusia (+8,3 %), Catalunya (+7,7 %) i Múrcia (+7,3 %).

En l'altre extrem, els majors descensos interanuals de la producció industrial es van registrar a Balears (-3,2 %), Astúries (-1,1 %) i País Basc (-0,8 %).

Pujada mensual

En termes mensuals (gener de 2024 sobre desembre de 2023) i dins de la sèrie corregida d'estacionalitat i calendari, la producció industrial va pujar un 0,4 %, la seua major alça mensual des de març de 2023, quan va augmentar un 1,1 %.

Per sectors, tots ells van registrar repunts mensuals, menys els béns de consum durador (-1,6 %). Els béns d'equip van presentar el major avanç mensual de la producció, de l'1,8 %, seguit dels béns de consum no durador (+1,6 %); els béns intermedis (+0,3 %), i l'energia (+0,1 %).