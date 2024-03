Mestalla, l’estadi líder de la Lliga

L’afició del València CF fa moltes temporades que exhibix una gran fidelitat. Tant és així que Mestalla és, després de 14 partits, l’estadi que registra un percentatge d’assistència més alt de tota la Lliga, segons les dades de Transfermarkt. Ni el fet que fa anys que no veu Europa, ni haver hagut de mirar el descens als ulls i ni tan sols que el club mantinga els abonaments a “preus Champions” a pesar que l’equip està molt lluny d’este nivell ha minvat gens ni mica la fidelitat de l’afició blanc-i-negra; de fet, més aïna, l’ha potenciada.

Esta campanya ja registra diversos plens i unes dades d’assistència mitjana increïbles. De l’inici de la temporada ençà, de fet, registra una assistència mitjana de 43.758 persones, la qual cosa suposa un 88,5 % de l’estadi (tenint en compte que no pot vendre totes les localitats per qüestió de protocols). Cap equip en tot el campionat millora eixa xifra, fins i tot tenint en compte que l’últim partit contra el Getafe CF va reduir la mitjana atés que l’horari no era gens favorable —va coincidir amb el llançament de la mascletà— i que plovia en un estadi en què el 75 % de les places no estan cobertes. I encara així va registrar prop de 38.000 espectadors.

Per darrere de Mestalla es troba el Santiago Bernabéu (88,4 %), el Nuevo Los Cármenes (87,5), el Municipal de Vallecas (87,3) o el Nuevo San Mamés (86 %). Se supera amb escreix altres estadis que venen de viure èpoques molt millors esportivament com el Civitas Metropolitano (13é, amb el 81,6 %) o el Ramón Sánchez Pizjuán (15é, amb el 79,7 %) d’un Sevilla al qual esta temporada li ha tocat remar en algun tram per a fugir de les aigües turbulentes del descens.

El rendiment del valencianisme en un context tan complicat i per a ajudar Rubén Baraja i els seus és inqüestionable. Segons les dades de Transfermarkt, les 43.758 persones que reunix de mitjana Mestalla esta temporada són les millors xifres dels últims 20 anys. Caldria remuntar-se fins a la temporada del doblet per a veure una assistència semblant: 45.653 en la campanya 2003/04, que és la segona millor de tot el segle, perquè, en la de la primera Lliga (la 2001/02), la dada va ser de 45.884 persones a Mestalla de mitjana. L’estadi, en aquella època, va acabar quedant-se xicotet fins al punt que es van generar llistes d’espera de milers de valencianistes per a traure’s l’abonament de temporada.

La resposta de l’afició no només s’ha convertit en sinònim d’un bon ambient i de copar els rànquings d’assistència, sinó també de rendiment esportiu. El València està traient la seua millor versió i també els millors números a casa: fins al moment suma 28 dels seus 40 punts a Mestalla, i és el sext millor local de la competició i a només cinc punts de la posició de UEFA Europa League. L’equip de Baraja, de fet, ha aconseguit a casa huit de les seues onze victòries i només ha registrat dos derrotes, amb un balanç de 18 gols a favor i només huit en contra.

Lluny de Mestalla, la cosa canvia: 12é classificat amb dotze punts, allunyat del descens i d’Europa, amb només tres triomfs, tres empats i set derrotes, amb un balanç de 14 gols a favor i 23 en contra. És la gran assignatura pendent.