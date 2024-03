Aemet anuncia un canvi en l'oratge a València per a les Falles 2024

Després d'un cap de setmana típicament hivernal (probablement l'únic d'enguany) a les portes de les Falles 2024 i de l'inici de la primavera, l'oratge per a les pròximes festes josepines anuncia un canvi important.

El dilluns 11 de març les temperatures van continuar sent suaus i amb el vent encara protagonista, però en les jornades següents el termòmetre s'ha mantingut més o menys estable, amb màximes que han rondat els 20 °C i mínimes d'una mica menys de 10 graus. No obstant això, el gran canvi encara està per arribar i ho farà, precisament, per a l'inici de les Falles 2024, el divendres 15 de març, dia de la plantà.

El temps en les Falles 2024

Serà este dia quan el mercuri puge definitivament bastant per damunt dels 20 graus (s'esperen màximes de 25 °C a València durant eixa jornada) en les hores més càlides i es quede vora els 13 graus en els moments més gèlids. El vent també amainarà i, en principi, es mantindrà així durant els dies grans de Falles, potser amb les brises vespertines pròpies d'esta època.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja ha anunciat que la setmana fallera estarà marcada per "l'estabilitat i les temperatures càlides". En concret, destaca que "les condicions anticiclòniques d'estabilitat s'aniran imposant i probablement continuaran fins al dia 19" de març, Sant Josep i últim dia de les Falles 2024.

Durant eixe temps, el que pronostica l'Aemet sobre l'oratge a València en Falles és "cel ras, sense precipitacions i vent fluix amb brises".

Com és tradicional, a partir del migdia, entraran brises marítimes, la qual cosa ocasionarà que a les vesprades refresque (la mar en estes dates encara està freda) i ens porte al que tradicionalment es denomina com a 'oratge de Falles', amb matins càlids i solejats i vesprades en les quals refresca fins a arribar a fer fred a última hora i durant la nit. En els barris més pròxims al litoral, el fenomen es deixarà notar amb major intensitat.

La previsió de l'Aemet és que es puguen registrar temperatures "anòmales" durant la setmana gran de les Falles 2024 i fins i tot apunta a unes festes per al record: "És probable -anuncia- que tinguem una temperatura mitjana sense precedents en una setmana fallera des d'almenys 1950".

No obstant això, encara queden alguns dies perquè comencen els dies grans de Falles i l'evolució puga ser una cosa diferent però, a grans trets, tot sembla indicar que s'esperen unes Falles 2024 molt càlides, solejades, sense quasi vent i sense previsió de pluja.

L'oratge a València en Falles, dia a dia

Per jornades, i de manera succinta i esquemàtica, et revelem quin oratge farà a la ciutat de València en les Falles 2024, segons la previsió meteorològica de l'Aemet.

L'oratge a València en les Falles 2024. / J. M. López

Divendres 15 de març

Sol amb alguns núvols durant el matí que aniran creixent segons avance el dia. A la vesprada, nuvolositat d'evolució, però en principi sense risc de pluja. Temperatures en ascens amb màximes de 25 °C i mínimes de 13 graus. Vent suau.

Dissabte 16 de març

Jornada solejada amb algun núvol en l'horitzó. El termòmetre seguirà estancat en els 25 °C de màxima i en els 12 de mínima. Vent suau, com el dia anterior.

Diumenge 17 de març

Dia de nou marcat pel sol amb alguns núvols alts. El mercuri continuarà elevat i marcarà valors màxims de 24 °C i mínims de 12. El vent continuarà sent suau.

L'oratge a València en les Falles 2024 segons la previsió de l'Aemet. / Aemet

Dilluns 18 de març

Esta jornada serà la que definitivament assistisca a la pujada de les temperatures màximes, que fregaran fins i tot els 30 °C en les hores centrals del dia. S'esperen 28 graus de màxima i 12 de mínima, tot això acompanyat amb vent suau del sud i un cel solejat amb núvols alts.

Dimarts 19 de març, Sant Josep

Últim dia gran de les Falles 2024, que també estarà marcat per la calor amb màximes de 26 °C i mínimes de 16. El vent augmentarà lleugerament respecte a les jornades precedents, mentres que el cel estarà dominat per un sol permanent que podria veure's entelat per algun núvol.