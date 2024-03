Un incendi devora el delta del riu a Sagunt

Un incendi està devorant el canyar situat al delta del riu Palància a Sagunt.

L'avís s'ha rebut a les 12.04 hores i ha obligat este matí a desplegar diferents efectius d'extinció i de la Policia Local.

El Consorci ha mobilitzat dos dotacions de bombers de Sagunt i la Pobla de Farnals, un coordinador forestal i dos brigades forestals BRIFO del Consorci, una unitat de bombers forestals, així com dos mitjans aeris de la Generalitat, segons han precisat des d'esta entitat dependent de la Diputació de València.

Aparatoso incendio en el delta del Palancia del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El sinistre ha provocat una gran fumeguera que dificultava la visió en la zona i, malgrat la gravetat de l'incendi, les flames avançaven este matí a poc a poc, segons han explicat testimonis presencials.

Per precaució, els accessos rodats des de Canet d'en Berenguer i Sagunt s'han tallat, com han explicat a preguntes de Levante-EMV des de l'ajuntament.

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE) ha establit la situació 1 del Pla especial d'incendis forestals (PEIF) com a mesura preventiva davant la possible afecció de béns no forestals.