Les Corts rebutja crear una comissió d'estudi sobre l'incendi de Campanar

La unitat d'acció en les Corts sobre l'incendi de Campanar que es va manifestar en la sessió de control set dies després del tràgic succés ha durat dos setmanes. En la primera votació sobre la matèria, han tornat les discrepàncies i la divisió per blocs. L'esquerra a un costat amb PSPV i Compromís, i la dreta, amb PP i Vox, a l'altre. Estos últims tenen majoria en la cambra i és el seu vot el que tombarà la proposta dels valencianistes de crear una “comissió d'estudi” parlamentària sobre el tràgic succés a València.

PP i Vox han anunciat el seu vot en contra (el botó es polsa els dijous, en finalitzar la sessió) a la petició de Compromís de posar en marxa una comissió d'estudi en les Corts en la qual s'investigue per què es van propagar les flames tan ràpidament o com es podria haver evitat. “No volem buscar culpables, sinó solucions”, ha exposat el síndic Joan Baldoví, que ha rebut el rebuig de populars i voxistes que l'han acusat d'un “ús partidista” i de voler “traure cap” amb esta comissió. “Hui no era el dia per a confrontar”, ha lamentat Baldoví.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, intervé a les Corts. / José Cuéllar/Corts

El síndic valencianista ha recordat que va llançar esta proposta en la sessió de control del passat 29 de febrer i que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la va rebre amb bons ulls. La seua idea, ha indicat, era posar en marxa un “espai de debat seré” similar al de la comissió de reconstrucció després de la pandèmia, on acudiren experts i s'elaborara un dictamen que servira de “resum de mesures a adoptar”. “L'objectiu és que no torne a passar mai més”, ha remarcat.

No obstant això, ni la menció a la bona recepció que va assegurar que va tindre Mazón en el seu moment a esta comissió ha aconseguit el suport de PP i Vox. Els voxistes, a través del seu síndic, José María Llanos, han exercit el torn en contra i han exposat, entre altres motius, que no és competència de les Corts assenyalar mesures de prevenció d'incendis, sinó que és de la conselleria responsable, que té un “interés estrictament polític” per a “jutjar l'actuació de la conselleria de Vox” i que posar en marxa la comissió suposa una despesa en un moment en el qual les arques valencianes “no estan per a llançar coets”. “Ha demostrat el que no ha de ser la política i el que és un polític inútil”, li ha replicat Baldoví.

"Arriba tard"

Per la seua banda, Verónica Marcos, portaveu del PP, ha admés que quan va veure la proposta al principi va tindre “dubtes” perquè semblava que l'esquerra tenia “bones i sinceres intencions”, però després ha lamentat que el seu objectiu és “traure el cap” i tractar de “ficar cullerada” en este tema. Així, li ha retret que Compromís arribara “tard” perquè ja s'ha constituït una comissió d'experts en la Generalitat per a començar a estudiar mesures quan la investigació judicial s'haja acabat. “Tenim molts dies per a confrontar, però hui no”, ha respost Baldoví.

Qui sí que ha mostrat la seua disposició a votar a favor és el PSPV. La diputada socialista Alicia Andújar ha recordat que hi ha hagut “dos incendis en 12 dies” amb víctimes mortals que tenen “coincidències” (en referència al de Campanar i la Vila Joiosa) i que, per això, és bo posar en marxa esta comissió. No obstant això, ha demanat “fer un pas més” i ha insistit en la proposta feta pública pels socialistes sobre el pacte en emergències amb mesures com que estes competències les porte Presidència, es pose en marxa la Unitat Valenciana d'Emergències o no retallar la partida en esta matèria.