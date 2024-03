La negociació de les 35 hores setmanals s’enroca per l’eliminació de les lliurances per les guàrdies

Nova confrontació entre els sindicats i la Conselleria de Sanitat. Esta vegada, la responsable és la reforma de la jornada laboral del personal sanitari plantejada per Sanitat, que, segons els sindicats, elimina drets laborals existents com la lliurança després de les guàrdies de 24 hores o la possibilitat d’eliminar la pausa per a esmorzar o berenar en Atenció Primària, en rebaixar a sis hores el mínim per a conformar una jornada laboral; la pausa de 20 minuts només es preveu a partir de sis hores treballades.

El debat sobre la jornada laboral es produïx quan no ha fructificat encara l’acord per a la implantació de la jornada laboral de 35 hores, que es va acordar amb el Botànic amb inici el gener de 2025 i que l’actual conseller es va comprometre a negociar; al novembre, va assegurar que presentaria una nova proposta d’acord després de tombar l’anterior, acordat amb el socialista Mínguez. Ara, la jornada de 35 hores sembla que no està “directament” sobre la taula en este moment i, fins i tot, els sindicats consultats per este periòdic —UGT, CCOO i CSIF— apunten al fet que Sanitat considera indispensable aprovar els canvis proposats dilluns per a plantejar-se la jornada de 35 hores. De fet, els tres sindicats coincidixen a qualificar de “xantatge” la reforma de la jornada laboral “a canvi” d’estudiar l’acord sobre les 35 hores. No obstant això, des de la Conselleria expliquen a Levante-EMV que eixa mesa té com a competència la regulació, “entre altres qüestions”, de “la jornada de 35 hores”, que s’ha abordat en el passat i es continuarà negociant en el futur.

“No estem disposats a un xantatge a canvi d’un retrocés en els drets laborals”, afirma Amparo Moya, presidenta del CSIF, que explica que “l’objectiu és que només hi haurà opció a les 35 hores si s’aproven estos canvis”. I, en la mateixa línia, s’expressa Manel Canela, de CCOO: “És un xantatge. Si vols la reducció a 35 hores, que, per cert, ja tenen altres comunitats autònomes, has de perdre drets”. Entre les autonomies que ja l’han implementada, n’hi ha de diferent signe polític: Castella-La Manxa, governada pels socialistes; Andalusia, en mans del PP; o altres com Catalunya i el País Basc, entre d’altres.

“Pèrdua” de drets laborals

El principal canvi criticat pels sindicats és l’eliminació de la jornada de lliurança addicional després de la guàrdia, en derogar-se el Decret 72/2001, pel qual es generava un “dia de compensació que s’addicionava als períodes vacacionals”, i l’Orde de 21 de gener de 1999, per la qual s’afegia una compensació extra si se superaven les tres guàrdies mensuals. En cas d’aplicar-se el canvi, la jornada de descans després de la guàrdia dominical no computaria com a hores treballades, per la qual cosa el facultatiu deuria set hores a la Conselleria. “És una autèntica barbaritat”, subratlla Canela.

Un altre dels riscos de la reforma és la “pèrdua de conciliació familiar”, explica Moya, que relata que, amb els canvis, hi haurà una pèrdua de retribució en la nòmina quan se sol·liciten absències per qüestions familiars o personals. “Fins ara es podia recuperar o intentaves canviar el torn, cosa que també pretenen ara limitar”, assegura.

Finalment, la proposta de Sanitat canvia el mínim d’hores que conformen una jornada laboral; el rebaixa fins a sis, per la qual cosa un facultatiu d’Atenció Primària podria ser convocat a treballar només durant 360 minuts. Esta possibilitat “ens posa en alerta”, assegura el representant de CCOO, perquè, “si la jornada té només sis hores, es perd el dret de 20 minuts a fer una pausa”. Per la seua banda, UGT assegura que implicaria “furtar 100 minuts del temps que computa de jornada efectiva” i que introduïx “criteris subjectius per a la determinació dels torns de treball” amb l’excusa de la “intensitat en les càrregues de treball”.

“No tenen cap pla”

Els representants dels treballadors han criticat novament el modus operandi de la Conselleria de Sanitat. No és la primera vegada enguany. Va ocórrer per l’esborrany sobre la selecció del personal de borsa, que van titlar de “subjectiu” i de crear “un borsí”; i, poques setmanes després, pel decret aprovat pel Consell de les macroàrees —es votarà demà a les Corts—, per redactar-se de “manera unilateral” i per propiciar una major mobilitat entre el personal sanitari. La setmana passada, es van manifestar a les portes del Palau de la Generalitat.

“No tenen cap pla —assegura Canela—. Per això fan una barbaritat darrere d’una altra”. El representant de CCOO ha criticat també l’absència dels dirigents de Sanitat en la mesa tècnica de dilluns. “El personal tècnic és molt vàlid, però hauria de ser-hi la directora general de Personal o algú amb potestat en la presa de decisions”, conclou.