Alboraia repartix orxata entre els artistes fallers per la plantà.

L'artesania, la tradició i el caràcter profundament valencià són només alguns dels molts trets que unixen les Falles i l'orxata artesana d'Alboraia. Per eixe motiu, els artesans orxaters de la localitat, que s'agrupen sota la marca ‘Alboraia - Artesans de l'Orxata’, han volgut sumar-se a les festes josepines fent costat a altres artesans valencians, els artistes fallers.

Una comitiva d'Alboraia ben equipada amb litres d'orxata artesana i fartons es va desplaçar al centre de València per a oferir un got ben fresquet de la benvolguda beguda de xufa als artistes fallers en ple muntatge dels monuments. L'acció es va completar amb el lliurament d'orxata artesana per part de les regidories de Turisme i Festes de l'Ajuntament d'Alboraia als artistes fallers de les falles de la localitat, per a amenitzar-los també el dia de la plantà amb la beguda típica de la seua terra.

El bressol de l'orxata

La localitat d'Alboraia, bressol de l'orxata, és la destinació turística de referència en l'elaboració artesana i de qualitat d'esta beguda, un lloc únic on descobrir el procés artesanal de transformar la xufa en orxata que desenvolupa el Gremi d'Orxaters.

El club de producte ‘Alboraia - Artesans de l'Orxata’ reunix 35 membres de 20 empreses diferents situades tant dins com fora del municipi que oferixen productes i experiències turístiques que incorporen l'orxata artesanal en les seues propostes. L'objectiu d'esta nova marca, que inclou restaurants, comerços, esdeveniments, allotjaments i servicis, és posicionar la localitat d'Alboraia com el bressol de l'orxata i destinació turística de referència en l'elaboració artesana i de qualitat d'esta benvolguda beguda, un lloc únic on descobrir el procés artesanal de transformar la xufa en orxata que desenvolupa el Gremi d'Orxaters.

El club compta amb una pàgina web pròpia www.artesanosdelahorchata.com en què es poden consultar totes les empreses que en formen part, la seua localització i els productes artesanals i les experiències més emblemàtics de cada una.