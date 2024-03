Els sindicats pacten mobilitzacions contra les "retallades" del Consell

El desacord entre els sindicats i la Conselleria de Sanitat s'ha convertit en tònica habitual durant les últimes setmanes; més aïna en un enfrontament. Com a resultat d'este, tres dels sindicats - CCOO, UGT i Intersindical Salut- han arribat a un acord per a desenvolupar una sèrie d'accions i mobilitzacions "contra les retallades del PP" en la sanitat pública valenciana. Entre les mesures acordades, s'inclouen assemblees amb els treballadors i treballadores, concentracions i altres mobilitzacions amb l'objectiu de "revertir esta situació". I, a més, avisen no descartar altres accions "més contundents".

Segons els representants dels treballadors, les polítiques del departament dirigit per Marciano Gómez han suposat "retrocessos en drets laborals" del personal sanitari i també una deterioració de la qualitat de l'assistència sanitària. Responsabilitzen d'això el conseller, però també el president Carlos Mazón per "avalar esta política de retallades" en este primer any de legislatura. Però són més contundents en assegurar que "és evident que, amb el retorn del PP a les institucions, ha tornat també la política de retallades en la sanitat pública valenciana".

La formalització d'este acord no sorprén perquè, en l'últim mes, els sindicats ja han organitzat dos concentracions a les portes del Palau de la Generalitat. La primera va ser a mitjan febrer per la falta d'avanços en l'homogeneïtzació de les condicions laborals del personal laboral a extingir -el que ha assumit la Conselleria després de les reversions d'alguns servicis, com les radiografies i farmàcies, o els hospitals d'Alzira o Dénia, entre altres- encara que ahir mateix Sanitat va arribar a un acord amb el comité de Torrevieja.

La segona va ser una protesta contra la creació de les huit macroàrees i l'augment de la mobilitat del personal sanitari, a principis de març, dins del decret d'assistència sanitària integral aprovat ahir en les Corts, amb el qual s'habilitaran 75 places de difícil cobertura, amb un complement de fins a 10.000 euros.

Una situació "insostenible"

Una de les crítiques recurrents dels representants dels treballadors ha sigut per les formes de conducta del conseller Marciano Gómez. Hi ha hagut reiterades queixes per introduir canvis de manera "unilateral", sense informar-los i per incorporar propostes en l'últim moment sense donar marge per a estudiar i valorar les mesures consultades -les que ha portat a la taula tècnica com el procés de selecció de les borses- amb temps. De fet, les fonts consultades per Levante-EMV apunten al fet que "feia temps que no hi havia tanta unió entre els sindicats".

JM LÓPEZ

Són cinc les mesures implantades per la Conselleria de Sanitat que els firmants consideren "retallades" i que fan que "cada pas" de Sanitat siga "si cap més negatiu per al conjunt del personal i de la ciutadania". El primer va ser pels canvis en el programa de reforços, amb un canvi del sistema de pagament que ha provocat la pèrdua d'alguns especialistes en hospitals perifèrics, com va publicar este periòdic el dilluns. El segon per l'incompliment d'incrementar en 1.000 places el personal de la Conselleria, al qual va seguir la negociació del procés de selecció del personal especialitzat, el qual van definir com a "arbitrari". El quart va ser pel decret assistencial de les macroàrees i l'últim ha arribat en la negociació de la reforma de la jornada laboral que, segons UGT, CCOO i Intersindical, "es traduïx en l'explotació del personal sota el xantatge i la disfressa amb una hipotètica jornada de 35 hores".

Per estos cinc motius, els tres sindicats insten a Carlos Mazón "a prendre les regnes" i "posar fi a les retallades" en la sanitat pública valenciana. I conclouen amb un al·legat de defensa al personal sanitari: "Cuidem els que ens cuiden".