Xàtiva Unida celebra un acte públic amb la ciutadania per a atendre les seues propostes

Xàtiva Unida ha convocat un acte amb la ciutadania per a escoltar les seues propostes sobre la ciutat. Els regidors de la formació xativina d'esquerres estarà este dimecres, 20 de març, a les 19 hores a l'Albereda Jaume I, per a realitzar una trobada amb veïns i veïnes de la ciutat i atendre els seus suggeriments. L'objectiu, segons exposen des de XU, és “prendre contacte directe amb la ciutadania per a escoltar de primera mà els suggeriments i les iniciatives dels xativins”.

En la mateixa trobada també es presentarà el butlletí de primavera de la formació política. Xàtiva Unida aprofitarà la reunió amb la ciutadania per a presentar i començar el repartiment en mà del butlletí de Primavera. En este, apareixen els regidors del grup municipal responent a diferents preguntes sobre les seues àrees de gestió a l'ajuntament, així com els principals reptes que es plantegen per a la present legislatura.

