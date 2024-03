Ni el Botànic ni el Consell actual coneixien la firma valenciana del cas Koldo

Ni l’anterior Consell del Botànic ni l’actual Consell de la Generalitat de PP i Vox tenen o han tingut alguna classe de relació amb la firma valenciana Gama Global, una de les peces del trencaclosques del cas Koldo, que investiga les presumptes irregularitats entorn de l’assessor de l’exministre José Luis Ábalos amb contractes públics.

La investigació tributària desenvolupada pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha revelat que l’empresa valenciana Gama Global Trading, una de les dos que va actuar com a intermediària entre les fàbriques xineses i l’empresa de la trama que va resultar adjudicatària dels contractes públics per a adquirir mascaretes, “únicament va dedicar 5.475 euros dels 10.467.510 euros” que li va entregar per a esta compra la societat de la xarxa corrupta Soluciones de Gestión, SL, tal com especifica un informe policial de 24 de novembre de 2022 entregat al jutge que investiga el cas Koldo en l’Audiència Nacional, Ismael Moreno.

Davant d’estes revelacions, les fonts consultades, tant de l’anterior executiu autonòmic com de l’actual, descarten qualsevol classe de relació.

Mercaderies importades

En relació amb les importacions que va realitzar Gama Global, els agents de la Guàrdia Civil consideren rellevant que, entre 2017 i 2021, esta firma va mantindre relacions comercials amb diferents societats situades a la Xina i Hong Kong. Però el preu de les mercaderies importades va ser de només 254.040 euros, dels quals únicament van ser assignats a comprar mascaretes o EPI els esmentats 5.475 euros.

Segons els investigadors, la firma valenciana mai va disposar de més de cinc treballadors. I un d’ells, segons explica l’UCO, té antecedents penals, “entre d’altres, per delictes d’estafa, contra els drets dels treballadors i per apropiació indeguda de vehicles o furt”. Fins a 2020 a penes va aconseguir facturar, però, amb la pandèmia, va ingressar més de 22 milions d’euros, sempre segons les mateixes fonts.

