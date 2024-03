El juí a Zaplana i Olivas es reprén hui fins a juny

Dos presidents de la Generalitat, Eduardo Zaplana (1995-2002) i el seu successor José Luis Olivas (2002-2003), tornen a tindre hui una cita amb la justícia en la Secció Quarta de l’Audiència de València. Es tracta del juí del cas Erial que va ser suspés el passat 1 de febrer per la malaltia del lletrat de Zaplana i que es reprén hui per a celebrar-se al llarg dels pròxims quatre mesos (hi ha dates reservades fins a juliol).

Zaplana i Olivas estan acusats, juntament amb tretze persones més (i quatre empreses com a persones jurídiques), del presumpte cobrament de comissions en les adjudicacions de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i el pla Eòlic.

Després de nou anys d’instrucció, el fiscal Anticorrupció sol·licita 19 anys de presó per a Eduardo Zaplana pel presumpte cobrament de comissions en les dos contractacions. Una activitat il·lícita que el Ministeri Públic concreta en la comissió dels presumptes delictes de grup criminal, blanqueig de capitals, suborn, falsedat en document mercantil i prevaricació administrativa.

En el banc dels acusats també se senten els dos presumptes testaferros i el cercle íntim de confiança de l’exministre de Treball (la seua secretària, el seu cap de gabinet, l’exdiputada del PP Elvira Suanzes), a més dels germans Vicente i Juan Cotino Escrivá, entre d’altres.

Les sessions de hui i demà estaran destinades a les qüestions prèvies (com les peticions de nul·litat que perseguix l’exministre). I el juí es reprendrà el 9 d’abril amb la declaració d’Eduardo Zaplana i la resta d’acusats en els dies següents.

