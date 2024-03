Burjassot se suma este dissabte, 23 de març, a l'Hora del Planeta

L'Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Medi Ambient, dirigida per Estefanía Ballesteros, de mans de l'Oficina de Sostenibilitat Local, s'adherirà, un any més, a la commemoració de l'Hora del Planeta, este dissabte 23 de març.

De 20.30 a 21.30 h, Burjassot se sumarà a esta iniciativa global en defensa del medi ambient. Durant eixa hora, les llums de la plaça de l'Ajuntament i les de l'edifici de l'Ajuntament s'apagaran. Des del consistori animen també a la ciutadania a apagar les llums de les seues llars durant esta hora com a mostra d'adhesió a esta iniciativa de defensa i cura del medi ambient.

L'Hora del Planeta va nàixer a Sidney en 2007 com un gest simbòlic per a cridar l'atenció sobre el canvi climàtic, un senzill gest, però notable a escala global, que consistix a apagar les llums d'edificis i monuments durant una hora. Este dia recorda que la naturalesa és el sistema de suport vital, que brinda tot el que es necessita, des de l'aire que es respira fins a l'aigua que es beu sense oblidar els aliments. Cal defendre-la ara per a salvaguardar la salut del planeta i, al seu torn, la salut i el benestar de tota la ciutadania del món.

Burjassot se suma a l'Hora del Planeta. / A.T.

Tota la informació sobre l'Hora del Planeta pot consultar-se en https://horadelplaneta.wwf.es/.

