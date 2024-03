Fins a 229 afectats per l'incendi de Campanar ja estan reallotjats

La regidora de Recursos Humans i Servicis Centrals Tècnics Julia Climent ha informat que fins a 112 famílies s'han beneficiat ja de les ajudes directes que la Generalitat va posar a la disposició dels afectats per l'incendi de Campanar i que este divendres es complix un mes del terrible succés.

Segons ha explicat Climent, l'Ajuntament de València “ha tramitat totes les sol·licituds que s'han presentat fins al moment i, per això, s'han dictat 10 resolucions de concessió agrupades que beneficiaran 112 famílies amb 818.000 euros en ajudes directes de la Generalitat”.

D'altra banda, Climent ha recordat que fins al moment estan instal·lats en l'edifici del barri de Safranar 229 afectats en 99 habitatges dels 131 disponibles. En concret, es tracta de 187 persones adultes i 42 menors.

Estos nous veïns i veïnes del districte de Patraix van començar a traslladar-se a este immoble el passat 26 de febrer, només quatre dies després del sinistre. Les famílies amb xiquets, majors, dependents i les que tenen necessitats especials han tingut prioritat a l'hora d'entrar a viure en este edifici.

Tres persones accedixen a l'edifici de Safranar, fa uns dies. / M.A.Montesinos

Habitatges condicionats gràcies a particulars i empreses

L'edifici de Safranar compta amb habitatges de 2 i 3 habitacions que s'han condicionat gràcies a la generositat i col·laboració de particulars i empreses que han aportat tot el parament necessari en temps rècord. També disposa de 84 places de garatge distribuïdes en dos soterranis i 22 trasters, igualment construïts en els dos soterranis. A més, té habilitades 131 places de bicicleta en la planta baixa amb accés des del vestíbul.

Els treballs d'adequació dels immobles s'han dut a terme per una trentena de persones treballadores de la Regidoria d'Habitatge i Urbanisme que, des de l'endemà de l'incendi, van treballar voluntàriament per a dotar estes llars dels servicis de llum i aigua. El personal d'esta regidoria se suma a altres centenars de treballadors i treballadores municipals que es van mobilitzar per a atendre les necessitats sorgides.

Més de 700 professionals mobilitzats

L'Ajuntament de València va mobilitzar més de 700 professionals per a atendre les necessitats sorgides amb motiu de l'incendi que va arrasar el complex residencial de Campanar. L'operatiu estava conformat per personal del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, personal del Servici de Recursos Humans i Tècnics, personal de l'Oficina Tècnica de Planificació i Control de l'Ajuntament de València, psicòlegs i psicòlogues municipals, tècnics i responsables municipals de Servicis Socials, policies locals i personal del Servici d'Habitatges i Urbanisme, així com personal del Servici de Neteja.

