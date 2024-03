La Generalitat inicia el procés per a buscar director de l'IVC

La Generalitat ha publicat hui dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria per a elegir el nou director general de l'Institut Valencià de Cultura. Els interessats tenen a partir de hui deu dies hàbils per a presentar les seues candidatures i projectes, per la qual cosa el substitut o la substituta d'Abel Guarinos no serà nomenat fins al voltant de dos mesos després del cessament de l'anterior director.

Actualment, l'IVC està funcionant amb la gestió dels tres directors adjunts d'Arts Escèniques, Cinema i Música, que van ser nomenats el mes de febrer passat.

Segons la resolució que apareix hui en el DOGV, la selecció es basarà en criteris de solvència acadèmica, professional, tècnica, científica o artística; experiència en l'acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada; capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir per part de l'organització la seua missió i objectius a través d'una gestió amb indicadors; capacitat de comunicació i negociació; la formació en igualtat de gènere; el coneixement d'idiomes, especialment dels cooficials de la Comunitat Valenciana.

Es requerirà, a més del curriculum vitae, presentar un projecte per a la direcció que haurà d'incloure els eixos prioritaris d'actuació i de gestió interna i les necessitats a curt, mitjà i llarg termini del personal necessari per a la seua implementació; el disseny d'una proposta de posicionament institucional a escala autonòmica, nacional i internacional; el plantejament d'iniciatives de coordinació interadministrativa i de col·laboració publicoprivada; els criteris per a l'optimització de recursos de l'entitat, així com totes aquelles qüestions que es consideren oportunes en atenció a les funcions assignades a la Direcció General.

El procediment de selecció es realitzarà mitjançant la comprovació dels requisits exigits i d'acord amb l'avaluació dels mèrits consignats i degudament acreditats en el curriculum vitae, el projecte presentat per les persones aspirants i l'entrevista davant la comissió de valoració.

Esta comissió estarà formada per la sotssecretària de la conselleria, Maria Eugenia Vives; la secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, i el director general de Cultura, Sergio Arlandis. Estos tres càrrecs podran delegar la seua participació en la comissió.

A més, hi haurà una persona experta i/o científica de reconegut prestigi, a proposta d'institucions d'àmbit cultural; un representant de la societat civil relacionat amb el món de la cultura, a proposta d'institucions d'àmbit cultural. Exercirà les funcions de Secretaria la persona titular de la Subdirecció General de Gestió de l'IVC o persona en qui delegue, que assistirà amb veu i sense vot a les reunions.

"Nova etapa"

L'anterior director de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, va ser destituït del seu càrrec el mes passat. Añó va explicar que este relleu es produïa per la voluntat "d'iniciar una nova etapa en la gestió d'este organisme dependent de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport".

L'IVC és una entitat de dret públic, adscrita a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, que té com a finalitat el desenvolupament i l'execució de la política cultural de la Generalitat quant a coneixement, tutela, foment, recuperació, conservació, restauració, estudi, investigació, promoció i difusió de les arts escèniques, musicals i plàstiques en totes les seues varietats, i els museus en particular.

Assumix, també, les polítiques culturals relacionades amb el patrimoni sonor, audiovisual i de la cinematografia, així com de la documentació específica que hagen anat generant estes arts al llarg dels segles i, en general, de tots els béns culturals integrants del patrimoni cultural, amb especial dedicació a la recuperació conservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni artístic en estes matèries.

