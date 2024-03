«Este títol és per a Carrera»

Leticia Romero, que rebia el trofeu d'MVP de mans de la presidenta de la Federació Espanyola de Bàsquet, Elisa Aguilar, no va dubtar a dedicar la victòria a la lesionada Raquel Carrera, que patia un trencament de lligaments en el partit de quarts de final contra lDK Euskotren: «Per a nosaltres Raquel és un pilar, una peça superimportant, i totes teníem clar que esta Copa era per a ella, així que va per ella», va destacar la canària, que tenia clar: «que la Copa de campiones l'havia d'alçar Raquel». Romero va prendre així el relleu de les altres tres jugadores espanyoles de l'actual plantilla que havien sigut designades millors jugadores de les finals dels primers cinc títols. La capitana Queralt Casas va ser l'MVP de l'Eurocopa de 2021, Cristina Ouviña ho va ser de la Supercopa d'Espanya i de la d'Europa de 2021, i Carrera ho va ser de la Supercopa de 2023 i de la Lliga Femenina d'eixe passat any.

Per part seua, Rubén Burgos, entrenador del València Basket, va destacar que amb este títol el club completa el seu palmarés nacional, un títol que correspon a tot l'esforç realitzat pel club taronja: «Estem molt agraïts als nostres mecenes, que fan tot açò possible, i gràcies a eixa aportació podem fer feliç a molta gent. Ens devem als aficionats, als que han estat ací i als que ens han vist des de casa», va destacar emocionat Rubén Burgos, que va voler agrair tot el suport de Juan Roig i d'Hortensia Herrero, com a grans mecenes del club.

Per a Rubén Burgos, la victòria en la Copa de la Reina és un èxit compartit per tot el club: «Ací parlem uns pocs, però açò és de tots els treballadors del club. Hui hem executat el pla de partit a la perfecció. Permeteu-me que a més diga com estic d'orgullós de Leti, s'ho mereix moltíssim», va destacar en al·lusió a Leticia Romero, triada MVP de la final. «Va tindre una lesió molt greu en la seua primera temporada i va tornar millor». El tècnic la va posar com a exemple a seguir per a Raquel Carrera, que dijous passat es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret, i va assenyalar que la base canària és «una superjugadora», per la qual cosa la va animar «a seguir en eixa línia», abans de concloure que el triomf és de tot el club, tant de les jugadores com del cos tècnic i el cos mèdic.

