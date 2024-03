Els espanyols van gastar en viatges 58.750 milions en 2023, màxim històric

Els espanyols van gastar en viatges 58.750 milions d’euros en 2023, un 16,8 % més que un any abans, i quasi 11.000 milions més que en 2019, abans de la pandèmia, amb la qual cosa marca màxim històric.

El nombre de viatges va sumar 185,9 milions, encara per davall de màxims històrics, però la pujada de la inflació i l’augment de la despesa mitjana per viatge fa que les xifres globals de despesa marquen màxims, igual que ocorre amb les dades del turisme internacional.

Segons les xifres publicades este dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), un 89,6 % dels viatges va tindre com a destinació principal Espanya (172,6 milions, el 7,3 % sobre 2022), i el 10,4 %, l’estranger (19,3 milions, el 19,6 % més).

Les pernoctacions d’eixos viatges van superar els 800 milions, un 7,5 % més que en 2022 i també en màxims, reflex que l’estada mitjana és un poc superior.

Despesa mitjana

En 2023, la despesa conjunta en viatges nacionals va ser de 39.700 milions, i en els desplaçaments internacionals, de 19.050 milions, un 32,4 % del total.

La despesa mitjana per persona es va elevar a 316 euros per viatge, un 27,5 % per damunt de la xifra de 2019 i també superior als 293,4 euros de l’any 2022. En el cas dels viatges a l’exterior, puja fins als 988 euros. La mitjana diària de despesa se situa en 73 euros, xifra que es queda en 62 en el cas dels viatges nacionals i que escala als 120 euros en els internacionals.

Els desplaçaments nacionals acumulen el 80,2 % de les nits consumides (643,6 milions), i els internacionals van suposar quasi el 20 % (158,4 milions).

Andalusia i Catalunya, primeres destinacions

Les destinacions nacionals que van comptabilitzar un nombre més alt de viatges dels residents van ser Andalusia, amb 31,8 milions (17,1 % del total), i 8.168 milions d’euros de despesa; i Catalunya, amb 23,7 milions de viatges (12,8 % del total) i 5.219 milions d’euros de despesa. A continuació, en nombre de viatges, hi ha la Comunitat Valenciana, amb 18,5 milions (10 % del total) i 4.515 milions de despesa; Castella i Lleó, amb 16,4 milions i 2.935 milions desemborsats, i Madrid, amb 11,9 milions de viatges i 3.345 milions de despesa.

En termes de despesa mitjana per viatge, la primera comunitat va ser Balears, amb 410 euros; seguida de Canàries, amb 346 euros, en tots dos casos influït pel cost del vol. Per darrere se situen el País Basc, amb 288 euros per cada viatge; Madrid, 280 euros; Astúries, 271 euros; Galícia, 259 euros; Andalusia, 257 euros, i Cantàbria, 249. Per davall dels 200 euros per viatge hi ha Castella-la Manxa (149), Castella i Lleó (179), La Rioja (183), Múrcia (199), Aragó (194) i Navarra (190). L’INE no desglossa les dades de Ceuta i Melilla perquè no tenen suficient suport mostral.

Amb tot, la despesa mitjana diària més alta es dona a Madrid, amb 94 euros per persona, influïda sens dubte pels preus més alts dels hotels, i Balears i Canàries, amb 92 i 90 euros respectivament. La despesa més baixa es registra a Castella i Lleó i Extremadura, amb 47 euros per dia en tots dos casos, i a Castella-la Manxa, amb 45 euros.

En el quart trimestre de l’any, el nombre de viatges dels residents a Espanya va augmentar un 10 % i es va situar en 41,7 milions, i la despesa total va pujar un 18,7 % fins a superar 12.542 milions d’euros. Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana van ser les principals destinacions.

Suscríbete para seguir leyendo