Mamardashvili i Iaremtxuk es juguen hui classificar-se per a l’Eurocopa

Mamardashvili i Iaremtxuk estan davant d’un dia històric per a ells. La repesca va obligar el porter i el davanter a barallar més del compte per a estar en la pròxima Eurocopa, i els camins de tots dos, per sort, no es van creuar en eixe objectiu. I ara els dos estan a 90 minuts d’una fase final que els permetria a tots dos jugar a Alemanya en una cita que, a més, pot vindre-li molt bé al València en el cas del porter georgià.

Giorgi és un dels millors porters del continent. En la Lliga, de fet, és, sens dubte, el porter amb millor nivell esta temporada i la sensació és que, en un gran torneig, podria multiplicar encara més el seu valor, ja que el seu nom està marcat en roig com un dels noms que poden significar una gran venda a Mestalla. A més, evidentment, dels diners que percebria el València per deixar-lo jugar este gran torneig. Per a aconseguir estar en el torneig d’este estiu, el futbolista haurà de guanyar a Grècia en un partit que no serà gens senzill. El combinat hel·lé ve de guanyar de manera contundent, en el partit de semifinals de la repesca, contra el Kazakhstan, partit en el qual Iannidis, Kourbelis i Tapalov en pròpia porteria van deixar clar que l’equip blanc-i-blau és un d’eixos conjunts que té moltes opcions de classificar-se per a la pròxima Eurocopa. Masouras, Ioannidis i Pelkas, també de caràcter ofensiu, poden ser el trident ofensiu, mentres que, en els de Giorgi, l’equip comandat per Willy Sagnol, té en el meta del València i en Kvaratshkelia les seues grans esperances.

Per la seua banda, en l’Ucraïna-Islàndia, l’equip de Iaremtxuk ve de patir un avís important. Els de Serhiy Rebrov van estar prop de la derrota contra Bòsnia i Hercegovina però tot va canviar amb l’entrada del davanter del València, que podria ser titular en la jornada de hui després de la seua exhibició en els últims minuts de les semifinals. El seu gol va ser una mostra del seu repertori, però un gest senzill per a un davanter de nivell. Això sí, el 2-1 que va dibuixar des de la banda, amb una retallada i un centre per a posar un caramel al cap de Dovbyk, va ser una d’eixes jugades que poden canviar-li la temporada personalment. Perquè agafar confiança personalment és, tal vegada, la millor notícia per a un futbolista que ho ha passat malament en l’última etapa i que, gràcies al Pipo i ara a la selecció, està recuperant el somriure. El xoc contra Islàndia serà també complicat a causa de la fortalesa física del combinat nòrdic, que va derrotar un pobre equip israelià, que no va saber competir en cap moment.

Gal·les i Polònia, el tercer xoc

Finalment, el tercer partit de la jornada i que donarà el bitllet a l’últim equip per a l’Eurocopa d’este pròxim estiu serà eixe xoc entre Gal·les i Polònia. L’equip de Gran Bretanya va véncer sense cap problema Finlàndia per 4-1, mentres que la Polònia de Lewandowski ho va fer contra Estònia per un contundent 5-1.

