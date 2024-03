Aguirre dissenya a l’Alcúdia amb Arnandis un pla estratègic per a les cooperatives

El conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, s'ha reunit amb el president de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries valencianes i president de la cooperativa de l'Alcúdia, Cirilo Arnandis, per a desenvolupar un pla estratègic per al cooperativisme agroalimentari, «atesa la seua importància i rellevància per al sector agrari i el desenvolupament rural», ha afirmat.

En una reunió duta a terme a l'Alcúdia, el conseller ha sol·licitat la col·laboració de l'entitat, dels seus tècnics i del cooperativisme en general.

«El pla de treball preveu la participació del sector perquè siga partícip des del primer moment de l'estratègia que es durà a terme en els pròxims anys», ha indicat Aguirre. Després d'esta primera trobada, es duran a terme una sèrie de reunions tècniques que traçaran les principals línies del pla en col·laboració amb les principals cooperatives implicades.

Un futur sostenible

Mitjançant este sistema, es busca que tant l'Administració com el sector treballen de la mà per a «garantir un futur viable, sostenible i rendible per al cooperativisme agroalimentari valencià». «Es tracta d'un pla de col·laboració en benefici del cooperativisme valencià», ha conclòs el conseller Aguirre.

