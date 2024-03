Fiscalia, favorable a reobrir la investigació judicial per l'incendi de Campanar

La Fiscalia Provincial de València es mostra favorable a reobrir la investigació judicial per l'incendi registrat el passat 22 de febrer en un edifici de la zona de Campanar (València), que es va saldar amb 10 víctimes mortals, entre elles dos menors de tres anys i un bebé de dies, i 138 habitatges destruïts.

En concret, el fiscal encarregat d'este procediment ha demanat al Jutjat d'Instrucció número 9 de València, òrgan que el 8 de març va acordar el sobreseïment de la investigació després que la Brigada Provincial de Policia Judicial de València del Cos Nacional de Policia comunicara que les primeres investigacions permetien descartar l'origen criminal o delictiu del foc, que estime el recurs interposat pel pare de l'home mort junt amb la seua dona i els seus dos fills en l'incendi, segons ha pogut saber Europa Press.

Investigadors privats entren a l'edifici incendiat de Campanar per a traure mostres de la façana. / Fernando Bustamante

El fiscal reclama al jutge que estime el recurs de reforma, interposat pel lletrat penalista Ignacio Grau, "vistos els arguments exposats" en el seu text. Entre estos arguments, tal com va avançar Europa Press, es referia al fet que l'arxiu suposava una "doble victimització" per al seu representat i demanava una reobertura de la investigació.

Així, el fiscal, a més de demanar al jutge que estime el recurs d'esta part personada en el procediment, requerix la pràctica de diferents diligències relacionades amb l'origen i les causes del foc.

El pare del mort en l'incendi exposava en el seu recurs que el sobreseïment era "clarament prematur" i afirmava que cridava "poderosament l'atenció" que s'haguera dictat acte d'arxiu sense un sol informe de Policia Científica, Homicidis, Bombers, Policia Local o asseguradores, i sense un atestat amb un relat sobre el succeït en què s'explicara com s'havia propagat el foc "de forma tan ràpida i brutal".

És més, afegia que se sobreseia un assumpte amb 10 morts en "dramàtiques circumstàncies" i viscut en directe pels seus afins, "i mentres estos estan en funerals i amb un profund dol, es procedix a un sobreseïment sense comptar amb ningú i amb la causa secreta, sobre la base d'un ofici rebut de mig full i quatre línies relacionades amb el succés, que ni conta el que va ocórrer ni adjunta cap informe, ni tampoc dona una explicació causal a res", s'indicava.

Investigadors treballant al pis 86 de l'incendi de Campanar. / FERNANDO BUSTAMANTE

Esta part considerava que s'havia elevat a la categoria de definitiu "el que és un mer comunicat provisional, l'avanç d'una investigació absolutament en fase inicial i, a més, traient la frase 'es pot descartar l'etiologia criminal o delictiva' del seu context, per la qual cosa el resultat no pot ser més desconsolador".

Sobre este tema, l'advocat recordava en el recurs que l'article 641 de la Llei d'enjudiciament criminal permet dictar el sobreseïment provisional exclusivament quan, després de la pertinent investigació, no resulte justificada la perpetració del delicte.

En este cas, el lletrat assenyalava que un incendi d'esta naturalesa "requerix una profunda i assossegada depuració sobre el succeït", i afegia que li correspon a la jurisdicció penal la investigació d'ofici que permeta l'arxivament o òbriga l'enjudiciament, "perquè les famílies, en els dos casos, puguen considerar que han obtingut dels seus poders públics el recer necessari que ajude a processar el seu dol".

València. VLC. Un mes de l'incendi de Campanar. Diversos afectats per l'incendi en la part de darrere de l'edifici on es va iniciar el foc. / / M.A.MONTESINOS

"Doble victimització"

"Tancar una causa en fals, anticipadament, de manera prematura, suposa una doble victimització per als meus representats, que veuen clarament sumat, al seu dolor inenarrable, el tancament de la jurisdicció d'ofici", es postil·lava en el recurs.

D'altra banda, el lletrat al·legava falta de motivació en la resolució per estimar que el jutge donava per bo, "de manera acrítica", un ofici policial "que no adjunta cap informe ni dona explicació tècnica a res".

