Ford es reunix hui amb UGT amb el futur d'Almussafes en el focus

Ja hi ha data per al 'Dia D' en el futur de Ford Almussafes. La multinacional ha convocat el sindicat majoritari de la planta, UGT, a una reunió -promesa fa setmanes- que se celebra hui i en la qual està previst que comunique com serà l'arribada de l'electrificació a la factoria i, en paral·lel, quina alternativa productiva es posa en marxa a la fàbrica per a garantir una càrrega de treball suficient per a la plantilla fins a l'arribada dels cotxes elèctrics. Esta trobada, en la qual estaran presents dirigents de la cúpula mundial de la firma de l'oval i el president del comité d'empresa i líder de la central ugetista a Almussafes, Carlos Faubel, se celebrarà a Dunton (Anglaterra).

La decisió que isca d'eixa reunió serà de vital importància. De fet, en poques setmanes la planta valenciana perdrà la versió europea de la furgoneta Transit, un adeu que hui dia deixa com l'únic model 'supervivent' en l'horitzó el Kuga. Amb eixe context, la confirmació de notícies positives que impulsen la fabricació de la factoria s'ha erigit cada vegada més necessària.

ERTO i PERTE

Més enllà d'esta reunió, recentment s'ha aprovat l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que regix a la planta des de mitjan febrer -dut a terme per la menor producció que hi ha en les línies de fabricació d'Almussafes-, que es prolonga més enllà del 28 de març acordat. A més, també s'espera que en un termini curt de temps es conega l'ajuda assignada pel Ministeri d'Indústria a Ford dins de la línia B de finançament del PERTE VEC II, uns fons que se sumaran als 37 milions d'euros que la multinacional ja va acceptar per a una planta de muntatge de bateries.

