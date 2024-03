Montse Tomé torna a cridar a Vicky López i Alexia Putellas

Montse Tomé continua confiant en el seu bloc de futbolistes. La seleccionadora nacional ha compartit la llista d'internacionals triades per a disputar els dos primers partits de classificació per a l'Eurocopa de 2025 a Suïssa. En la llista de 23 futbolistes torna a comptar pràcticament amb les mateixes que van guanyar la Nations League en l'última concentració. Alexia Putellas seguix en la llista, ja recuperada de la lesió, igual que Vicky López, la joia de la Masia, en el retorn d'Esther González. Les absències més destacades continuen sent Mapi León (que a més està de baixa per la lesió en el menisc), Patri Guijarro i Claudia Pina, que encara no veuen clar tornar a ser seleccionables.

Espanya debutarà en esta primera jornada contra Bèlgica a l'estadi Den Dreef de Leuven el pròxim dia 5 d'abril a les 20.45 hores. Quatre dies més tard, el 9 d'abril, la Selecció Espanyola es mesurarà a República Txeca a l'estadi El Plantío de Burgos a les 19.00 hores. Seran els dos primers partits que dispute el combinat nacional després de proclamar-se campiones de la UEFA Women's Nations League i després d'aconseguir el bitllet per a estar en els Jocs Olímpics de París.

Les 23 jugadores seleccionades arrancaran la concentració dilluns que ve, 1 d'abril, a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. El Barça, com és habitual, és l'equip que més jugadores cedix (8). Viatgen Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Cata Coll, Vicky López, Salma Paralluelo, Irene Paredes i Alexia Putellas.

Convocatòria de la selecció espanyola. / RFEF

Suscríbete para seguir leyendo