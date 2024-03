El PP tomba una moció de l'esquerra per a declarar València zona tensionada pel lloguer

El govern de PP i Vox, amb M. José Catalá al capdavant, ha tombat en el ple de l'Ajuntament de València celebrat hui la moció presentada per Compromís per a impulsar la declaració de València com a zona tensionada pel lloguer, una mesura que l'alcaldessa va sospesar fa uns mesos davant l'escalada dels preus del lloguer a la capital, i que altres ciutats com Barcelona han començat a aplicar. El regidor de Desenvolupament Urbà, Juan Giner, ha justificat el rebuig a la moció impulsada per Compromís per a declarar la ciutat de València zona de lloguer tensionada. "El govern de Catalá està disposat a importar polítiques que hagen sigut un èxit, però no les que hagen fracassat", ha destacat Giner després de citar informes que qüestionen este tipus de mesures aplicades en països com Alemanya.

Giner ha anunciat que el govern de Catalá "no és partidari de les polítiques intervencionistes en matèria d'habitatge". Per contra, anuncia, "s'impulsaran mesures d'estalvi fiscal per al lloguer d'habitatges". També, ha dit, s'activaran els solars que estan parats al Grau i Benimaclet, amb 5.000 habitatges més, que se sumaran als mil habitatges de lloguer públics anunciats pel nou govern del PP i Vox.

Giner ha argumentat que la declaració de zona tensionada generaria "inseguretat jurídica en el mercat immobiliari" i afectaria sobretot els petits propietaris. María Pérez, del PSPV, replica que a qui realment afecta la declaració de València com a zona tensionada és als grans tenidors, és a dir, els que acumulen més de cinc habitatges. "No pose excuses", ha recalcat María Pérez.

Juan Giner / A.V.

Fracàs col·lectiu i panacees

El regidor de Compromís Ferrán Puchades ha respost a Giner que en les polítiques de control del mercat immobiliari "hi ha hagut un fracàs col·lectiu", i va insistir que la declaració de zona tensionada pot no ser la panacea, però és una ferramenta. Puchades ha donat algunes xifres, del seu barri, la Saïdia, on hi ha 62 pisos en oferta de lloguer per a 4.000 veïns. Un dels més barats, ha dit, és un pis de 27 metres quadrats que es lloga per 900 euros, i que és resultat de la divisió d'un pis major en dos. Este pis s'està llogant per un 200 % més del que seria si s'aplicara l'índex de referència que tindria València si fora zona tensionada. Hauria de llogar-se per menys de la mitat, ha dit Puchades.

Ferran Puchades (Compromís) / AV

Puchades ha destacat que també hi ha casos d'èxit de les polítiques de control del lloguer, com a Bèlgica, on s'obliga els propietaris a posar en el mercat els pisos buits. El regidor de Compromís ha apuntat que si no es prenen mesures, els joves no podran desenvolupar els seus projectes de vida. No totes famílies tenen possibilitat d'accedir a la compra d'un habitatge. "Necessitem barris cohesionats on les famílies i els xiquets visquen prop dels col·legis i no hagen d'anar de lloguer en lloguer allunyant-se perquè no poden assumir els preus".

