Els col·lectius de memòria preparen mobilitzacions contra la llei de PP i Vox

Els col·lectius de memòria històrica de València preparen una resposta cívica davant de la proposició de llei de concòrdia de PP i Vox, que suposa la derogació de l’actual Llei de memòria democràtica i que, en opinió els col·lectius, “desregula” els processos de cerca dels represaliats, a més de revisar la historiografia oficial.

Coincidint amb el dia de la mort del poeta Miguel Hernández, este 28 de març, Dia de les Víctimes i la seua Memòria, establit per la Generalitat, se celebrarà una trobada al cementeri de Paterna, en el conegut com el “paredón de España”. És una data simbòlica, i decaurà amb la derogació de la Llei de memòria democràtica. Ha sigut organitzat pel Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica de la Comunitat Valenciana, i hi han sigut convocats historiadors, escriptors, actors i actrius, dibuixants, pintors i referents culturals, a més d’associacions memorialistes i sindicats.

“Com a resposta a l’anunci d’un paquet de cinc lleis que les dretes valencianes volen aprovar, entre les quals es troba la ‘llei de la concòrdia’, i d’altres que afectarien també l’educació en valencià, la llibertat en mitjans com À Punt, que promourien la desaparició de controls antifrau i anticorrupció, des del memorialisme i les famílies de víctimes del franquisme hem preparat una trobada amb diferents sectors de la societat civil valenciana per a articular una resposta cívica comuna enfront de l’amenaça que estos projectes constituïxen per a tota la societat en general”, assenyala Matías Alonso, president del GRMHCV, que proposa crear una comissió.

Resposta cívica

“Cap demòcrata d’un i un altre signe pot assumir els disbarats de la llei de concòrdia”, assenyala Alonso. En este sentit, l’exregidor de València té previst proposar que el tradicional acte pel 14 d’abril, dia de proclamació de la República, siga enguany especial, amb un simbolisme reforçat, incloent-hi també altres sectors afectats per esta bateria legislativa impulsada per PP i Vox.

“Es tracta d’articular un mecanisme de resposta cívica davant del que ve en els camps esmentats. No només és un atac a la memòria democràtica, sinó també a l’educació amb el tema del valencià, l’eliminació de mecanismes antifrau i anticorrupció, contra la historiografia contemporània entorn del franquisme”, assenyala Alonso. “Els valors que ataca esta llei són de tota la societat”.

