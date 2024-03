Ford assigna un nou vehicle a Almussafes per a mantindre la càrrega de treball

La direcció mundial de Ford s’ha compromés a assignar a la fàbrica d’Almussafes la producció d’un vehicle de passatgers amb el qual la factoria “mantindrà suficient càrrega de treball” mentres es decidix el futur de l’electrificació, segons ha explicat el sindicat majoritari en la planta, UGT.

Així ho ha traslladat el president global de la firma, Jim Farley, als representants dels treballadors en la reunió mantinguda dimecres entre la direcció mundial i europea de Ford i el Comité d’Empresa Europeu a Dunton (Anglaterra). Per al sindicat, la reunió va concloure “de manera positiva i constructiva”.

El pròxim dia 10 d’abril s’aprofundirà en els detalls sobre esta assignació en una nova reunió que tindrà lloc a la ciutat alemanya de Colònia.

S’esperava que la reunió de dimecres fora clau per a concretar el que havia avançat el vicepresident de Ford Europa, Kieran Caghill, en una reunió amb el sindicat el mes de febrer passat, en la qual va traslladar que la companyia estava “treballant en una alternativa per a solucionar el problema” que s’ha originat en la factoria davant de la incertesa que genera el cotxe elèctric en l’actualitat.

La planta de Ford Almussafes ha ampliat l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que té en vigor fins al pròxim 19 d’abril. El pla afecta un màxim de 700 persones al dia en les plantes de vehicles, pel fet que el llançament del model Kuga no augmentarà la seua producció per “problemes de proveïdors” fins a eixe dia. A això se suma que el 17 d’eixe mes serà l’últim dia de producció de la furgoneta Transit.

La incertesa davant de l’electrificació

La factoria ha fet front, des de fa mesos, a la incertesa sobre l’arribada de les inversions necessàries per a produir els vehicles elèctrics de la firma de l’oval. La fàbrica valenciana va ser triada en 2022 per a produir la seua nova plataforma de vehicles elèctrics a partir de 2025, però les inversions necessàries per a això no s’han materialitzat ni anunciat, i, el mes de novembre passat, Ford va comunicar que ajornava “qualsevol decisió que tinga a veure amb inversions”.

Mentres no s’inicien les inversions i a l’espera que en les pròximes setmanes es conega les ajudes totals atorgades a la firma de l’oval dins del PERTE VEC II, la fàbrica ha hagut d’ajustar la seua producció davant de la reducció de vendes. Este 17 d’abril, Ford Almussafes deixa de fabricar la furgoneta Transit i l’únic model fins a l’arribada dels nous elèctrics era el Kuga.

En principi, l’electrificació havia d’assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys a Almussafes i que va portar a un acord amb UGT perquè el nou conveni de la companyia arreplegara mesures salarials i de flexibilitat condicionades a l’electrificació. L’adjudicació a Ford no va evitar que s’haguera de redimensionar la plantilla amb un ERO que ha afectat 1.124 treballadors.

La companyia s’ha presentat a les dos línies de la nova convocatòria del Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC II). El Ministeri d’Indústria ha adjudicat 37,6 milions d’euros procedents de la línia de bateries per a establir una planta d’acoblament de bateries a la fàbrica d’Almussafes i Ford també ha sol·licitat les ajudes destinades a la cadena de valor del vehicle elèctric.

