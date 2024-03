Juan Salvador Oliver és elegit nou president del Consell Escolar

Juan Salvador Oliver Castellano serà nou president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a proposta del conseller d’Educació, José Antonio Rovira. Així ho va fer públic el conseller després de celebrar ahir el ple extraordinari per a renovar el Consell. Oliver Castellano és inspector d’Educació des de l’any 2005.

El càrrec de president del Consell Escolar comporta una retribució al nivell d’un director general. La vicepresidència no porta implicat cap salari, i, en eixe lloc, ha sigut triada (també a proposta del conseller) Marisa Artiaga, directora de l’Associació Empresarial de Centres d’Ensenyament i Formació d’Alacant.

Renovació de consellers

Rovira va presidir ahir el ple extraordinari de constitució del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. En este acte es va procedir a la renovació dels 59 consellers. “El Consell Escolar no només ha de garantir la participació efectiva de tots els sectors socials involucrats en la programació general dels ensenyaments previs a la universitat, sinó que, a més, és un espai necessari de debat i anàlisi per a crear una escola plural i democràtica”, va manifestar. Rovira va destacar la labor del Consell Escolar com a òrgan consultiu i d’assessorament “amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’educació i la convivència escolar i els assoliments d’aprenentatge”.

