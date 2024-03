Dos regidors de Chiva amb exclusivitat continuen treballant en les seues empreses

Dos regidors de Chiva amb exclusivitat per a exercir les seues funcions públiques han mantingut les seues ocupacions particulars des que van prendre l’acta de regidors l’estiu passat. Ho ha denunciat en els últims mesos tant el PSPV com Compromís, i va ser este últim qui va presentar esta “irregularitat” per registre d’entrada perquè es debatera en el ple. Els regidors Javier Tarín, d’Activa Chiva, i Ramón Lemos, de Vox, “han continuat treballant en les seues empreses malgrat que tenen l’exclusivitat a l’Ajuntament”, assenyalen fonts de Compromís en el municipi.

La coalició explica que han cobrat de les arques públiques uns 38.000 euros bruts en disposar d’un dels set alliberaments que tenia l’equip de govern, i des que accediren al consistori han cobrat i treballat fora alhora. En el ple, l’alcaldessa Amparo Fort va manar fer un recés i es van reunir tots els portaveus per a debatre sobre la possible compatibilitat. Davant de la falta d’acord, Fort va decidir posposar l’aprovació o no de la seua compatibilitat “no pels dubtes generats en l’equip de govern, sinó a fi de permetre als dos regidors afectats valorar les possibles opcions que puguen prendre respecte a este tema”, van explicar ahir en el consistori. Van argumentar que “jurídicament és un procediment correcte, amb informes tècnics que en certifiquen la legalitat”.

