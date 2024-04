Dos partits a casa, claus per al ‘play-off’ de l’ascens en el Llevant UE

El temps s’acaba, les jornades passen i l’objectiu és el mateix per a tots: aconseguir pujar per molt lluny que estiguen dels llocs d’ascens. Al Ciutat de València, cada vegada estan més prop de complir eixe somni, encara que no sense barallar-lo fins al final: “Tenim partits per a demostrar on volem estar i les intencions que volem tindre”, és el que va dir Felipe Miñambres en la roda de premsa prèvia al partit contra el Burgos.

Després de l’empat contra el Valladolid, l’objectiu ara està a casa dissabte que ve, 6 d’abril, contra el Saragossa, que està a set punts dels granotes. Però també contra l’Amorebieta, que se situa a 17 punts. Dos partits decisius en els quals, en el cas d’aconseguir la victòria, aconseguirien disputar el play-off, deixant fora el Racing de Santander.

El Llevant ve amb ganes, després d’un partit patit contra l’Elx CF, en el qual els de Miñambres van aconseguir una victòria apoteòsica quan ningú donava ni un cèntim per ells. Van aconseguir remuntar tres gols en poc menys de mitja hora, fet que va despertar la il·lusió en els aficionats per a tornar a creure en el possible ascens del club.

I és que des de l’arribada de Felipe, els punts guanyats al Ciutat de València han sigut set de nou, amb dos rivals directes a l’alça. Per això, ara, el Llevant vol mirar cap amunt i “barallar” en els partits que queden, perquè millor previndre que curar: “Hi ha gent que es pot permetre alguna ensopegada, però nosaltres, no moltes”, va assegurar l’entrenador en la prèvia al partit contra el Valladolid.

La il·lusió de tornar

A Orriols no volen tornar a patir com la temporada passada, quan, en l’últim segon, amb l’ascens a les seues mans, un penal els va llevar la imatge de tornar a estar en Primera. El Llevant és un club que sempre ha volgut apuntar el més alt possible, tant en els seus temps de glòria com quan estava en el clot més profund.

Ascendir a l’elit també canviaria la vida de més de la mitat d’una plantilla que es caracteritza, principalment, per la seua joventut. Només dotze han experimentat el que és xafar els camps de Primera Divisió, però durant pocs minuts. Per tant, sobren els motius perquè l’equip comandat per Felipe Miñambres lluite fins al final de la present temporada.

