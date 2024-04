“L’esquerra va flexibilitzar, en 2018, les normes per a construir apartaments turístics”

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha eixit al pas de les crítiques de l’oposició, que acusa el PP “d’omplir la ciutat d’apartaments turístics”. Giner recorda que en el primer Govern del Rialto, amb els vots favorables de Compromís, PSPV i Podem, i el vot contrari del PP, es van canviar les normes urbanístiques del PGOU en el ple del 25 d’octubre de 2018, “per a introduir una major flexibilitat en l’estratificació d’usos en un edifici d’ús mixt, cosa que permet coexistir en una mateixa planta els Tho.1-hostalers amb la resta d’usos no residencials”. Això, en la pràctica, suposa que en la planta baixa i en la primera planta dels edificis residencials poden convertir-se baixos comercials en apartaments turístics, tal com ha ocorregut de pocs anys a esta part i ha causat un gran rebuig social.

“L’esquerra va flexibilitzar la normativa urbanística per a permetre apartaments en baixos comercials i va obrir la porta a la proliferació d’estos pisos per a turistes”, assenyala el regidor. “En 8 anys, ni Compromís ni PSOE han fet res per a frenar els apartaments turístics, nosaltres fa 10 mesos que estem en el govern i ja hem aplicat mesures per a evitar molèsties als veïns i estem estudiant com abordar el problema”, va afirmar Giner.

“Per exemple, des de l’estiu hem dut a terme d’inspeccions amb propostes de tancament directes i estem elaborant estudis de manera rigorosa per a regular estos habitatges, que s’han convertit en un gran problema per a les grans ciutats espanyoles”. Però, a l’hora d’actuar, “l’Administració ha de ser prudent, seriosa i garantir la seguretat jurídica”.

Per això, quan una empresa vol reformar un baix comercial per a convertir-lo en un apartament, “si et sol·liciten la llicència d’obres, no pots negar-la, sempre que es complisquen les normes d’habitabilitat i seguretat”, com explica la memòria justificativa d’este canvi urbanístic de 2018. Aquella modificació especificava que els usos hotelers i els comercials podien compartir planta, sempre que els accessos del públic a eixos immobles es mantinguen separats.

Suscríbete para seguir leyendo