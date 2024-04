València vol apostar pel hub del xip

Valencia Silicon Cluster està decidida a fer valdre el hub tecnològic del xip de l’autonomia, que és líder a Espanya i que es troba, quant a desenvolupament de producte, entre els tres primers del continent, amb la vista posada en els fons que el país i la Unió Europea destinaran a potenciar una ferramenta fonamental per al progrés i de la qual Europa es troba ressagada en el panorama internacional, tal com va posar de manifest la pandèmia de la covid.

En conseqüència, esta associació en la qual col·laboren la Universitat de València i la Universitat Politècnica (UPV) i de la qual formen part nou empreses (MaxLinear, Analog Devices, Bosch, ams Osram, VLC Photonics/Hitachi, Das Photonics, IPronics, Digital Health Data i Gobernanza Industrial), està promovent un manifest per a visibilitzar, en la societat, l’ecosistema valencià de xips i propiciar, d’esta manera, que els fons del PERTE a Espanya i els 40.000 milions del Chip Act de la UE no passen de llarg del territori valencià.

Talent

Fonts de l’esmentada associació van recordar ahir que “a València hi ha molt de talent en esta matèria, de manera substancial per l’especialització en xips de la UPV i la ubicació en el territori de diverses empreses que es dediquen al desenvolupament d’este producte. Cal tindre en compte que Taiwan fabrica els xips, però és a San Francisco on es dissenyen i desenvolupen, que és el que importa. València té això últim, mentres que altres ciutats espanyoles, com Barcelona, destaquen només per la comercialització. Tenim més força que Madrid, Barcelona o Màlaga i hem de mantindre i engrandir el nostre lideratge”.

Valencia Silicon Cluster està en estos moments tancant la ronda de contactes amb les personalitats i institucions que firmaran l’esmentat manifest, que es completarà amb la celebració, el 12 d’abril, del Valencia Silicon Forum 1, una jornada que inaugurarà el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i en la qual participaran significats representants del sector i de la universitat.

Document

El document inicia el seu relat recordant la transcendència dels microxips i semiconductors en un clima de “tensió mundial” pel control d’este sector i precisa que els xips són “l’element comú que garantix la innovació i el funcionament dels altres sectors estratègics de la indústria i la tecnologia”, com es va posar de manifest durant la pandèmia amb la ruptura de les cadenes de valor i els seriosos problemes per a produir que van tindre firmes com, per exemple, Ford Almussafes.

A partir d’ací, el manifest considera que la Comunitat Valenciana està d’“enhorabona” perquè posseïx l’“ecosistema millor desenvolupat d’Espanya en els sectors de la microelectrònica i la fotònica integrades” i, a més, “està preparada per a assumir reptes de molta més importància si en este moment prenem mesures enèrgiques de posicionament en esta matèria”.

Cinc indicadors

A continuació, detalla els cinc indicadors que demostren “el lideratge valencià”. En primer lloc, este territori ja concentra, a escala nacional, el 50 % de tots els recursos humans en microelectrònica i el 60 % dels de fotònica integrada. El segon és que cap altra zona aglutina tantes multinacionals que desenvolupen la seua activitat en centres avançats de disseny de microxips. El tercer incidix en el fet que la Comunitat Valenciana és única en governança industrial i compta amb un marc d’acords institucionals que donen cohesió al sector.

El quart és que el clúster valencià de semiconductors ha sigut capaç de reclutar capital privat per a coinvertir amb la Unió Europea en formació i innovació, com proven les tres noves càtedres de microxips. El quint és la capacitat dels operadors del sector per a treballar en equip. Dit això, el manifest considera que el PERTE Chip, dotat amb 12.500 milions d’euros, “ha de prendre en consideració que València representa aproximadament la mitat de la indústria nacional”, i considera prioritari establir una mesa bilateral Estat-Generalitat, en la qual participen la indústria i les universitats, per a definir junts els conceptes i terminis” del projecte.

