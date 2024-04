Detingut el piròman que incendiava contenidors a Moncada

La Guàrdia Civil de València, en el marc de l'operació GRINCH, deté un home de 59 anys i nacionalitat espanyola a la localitat de Moncada per un delicte continuat de danys.

El passat 15 de març va tindre lloc a Moncada un incendi d'un contenidor de residus orgànics. La ràpida actuació de bombers va evitar que el foc es propagara. El dia 17 va tindre lloc un altre incendi, a la mateixa hora, que sí que va afectar diversos vehicles estacionats en els voltants.

El dia 18 també es va calar foc un contenidor. En eixa ocasió el contenidor es va cremar prop de la façana d'una finca, amb el risc de propagació als habitatges. El dia 3 de març es va registrar un altre incendi en eixe mateix lloc.

Fruit de les diligències practicades, es va poder comprovar que estos incendis haurien sigut provocats per un veí de la localitat. És per això que es va procedir a la detenció d'un home de 59 anys i nacionalitat espanyola per un delicte continuat de danys mitjançant incendi.

Les diligències han sigut entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 1 de Moncada.

Suscríbete para seguir leyendo