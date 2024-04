Museros acull una exposició d'UGT sobre dones sindicalistes

Des d'esta setmana, Museros acull una exposició de dones sindicalistes d'UGT cedida al consistori. La mostra estarà oberta al públic a la Casa de la Cultura durant tota la setmana en horari de vesprades.

Amb el lema "sense les dones no hi ha democràcia i sense les dones no hi ha sindicalisme", el sindicat UGT de la comarca ha realitzat una selecció de fotografies amb la finalitat de ressaltar la importància de la dona sindicalista al llarg de la història, l'exposició comença amb fotografies i explicacions del sindicalisme de principis del segle XX, continua amb les reivindicacions de l'actualitat (fins a l'any passat) i finalitza amb una selecció de cartells històrics d'UGT del Dia de la Dona.

Irene Guedes Fernandez, regidora d'Igualtat, assenyala que estes dones "són un exemple de valentia i lluita per la igualtat en l'àmbit laboral. Amb esta exposició, volem enaltir el seu llegat i continuar avançant en la construcció d'una societat més justa i igualitària per a totes i tots". Per la seua banda, l'alcaldessa Cristina Civera apunta que esta exposició és un "homenatge merescut i una oportunitat per a reflexionar sobre la importància de la igualtat de gènere".

En la inauguració de la mostra també va participar la secretària general d'UGT a la comarca, Pilar Tarragón que va ressaltar en la seua intervenció que encara hi ha discriminació salarial, ja que segons les últimes dades les dones cobren a l'any 5.213 € menys que els homes. Una discriminació "que ens acompanya fins a la jubilació", entre altres desigualtats.

