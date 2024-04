UGT demanarà a Ford dos mesos més d'ERTO a Almussafes a l'espera dels detalls del nou model

L'arribada del nou model multienergia a la planta de Ford Almussafes no tindrà, almenys en el termini més immediat, detalls concrets. El sindicat majoritari en la planta, UGT, ha comunicat este matí després de mantindre una reunió a Colònia (Alemanya) amb la direcció europea de la marca de l'oval que la multinacional encara necessita "temps" per a poder especificar "els volums de fabricació, la data de llançament, així com la plantilla que es requerirà" en la producció d'este nou vehicle que ha d'acompanyar el Kuga fins a l'arribada de l'electrificació.

Segons ha apuntat la central en un comunicat, estimen que eixe temps extra per a anunciar les circumstàncies que aportarà este nou cotxe serà "d'aproximadament dos mesos". Per això, UGT ha demanat "negociar un ERTO temporal d'aproximadament dos mesos que protegisca la plantilla fins que tinguem les dades definitives".

És una decisió que es dona quan l'actual expedient de regulació temporal d'ocupació es troba en els seus últims dies, ja que està previst que finalitze el pròxim 19 d'abril. Serà un fet que es produirà, a més, tan sols l'endemà passat que la factoria diga adeu a la versió europea de la furgoneta Transit i es quede només el Kuga en fabricació, una situació que previsiblement -atesos els terminis que habitualment requerixen el disseny i la implementació d'un nou model- es podria donar durant tot 2024 i possiblement també 2025.

Línies de producció a Ford Almussafes. / Miguel Ángel Montesinos

Activar el Mecanisme RED

Tenint en compte esta possible realitat, UGT ha avançat en el seu comunicat que, en cas de "confirmar-se els terminis que albirem" per a l'arribada del model, "serà del tot necessari implicar les diferents administracions i governs amb la finalitat d'activar el mecanisme RED, arribat al moment". Esta via, oferida pel Govern per a afavorir la flexibilitat interna de les empreses, ja va ser demanada pel sindicat a la fi de 2022, quan la crisi de subministraments va mantindre la fàbrica en un altre ERTO durant anys. En aquell moment, el sindicat va sol·licitar esta mesura en veure que alguns treballadors estaven veient com s'esgotava el seu període de prestació per desocupació, una situació que podria repetir-se en un futur si es prolonguen mesures similars durant un període llarg.

El que ha descartat a este diari el president del comité d'empresa i líder d'UGT a la planta, Carlos Faubel, és que el seu sindicat vaja a negociar un ERO -l'últim, dut a terme fa quasi un any, va suposar l'eixida de més de 1.100 treballadors- mentres no es buiden els dubtes sobre quina càrrega de treball aportarà l'actual model. Per això, ha advocat per la via de l'ERTO fins a tindre eixes concrecions.

Suscríbete para seguir leyendo