El PSOE desautoritza l’alcalde d’Alfarb per la consulta sobre el topònim amb una declaració de suport a l’AVL

La direcció del PSPV-PSOE de la Ribera Alta ha fet una declaració de suport a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en la qual manifesta la seua respecte al seu criteri científic sobre la toponímia i els documents normatius coincidint amb les polèmiques obertes a Alfarb i Montserrat sobre el nom del poble. Este pronunciament, sense citar-lo expressament, representa una desautorització a l’alcalde d’Alfarb, el socialista Raúl Mínguez, que ha convocat una consulta popular perquè els veïns es pronuncien si preferixen el topònim amb la forma valenciana acaba en “b”, avalada per l’AVL i que regix des de fa a penes un any, o la forma tradicional acabada en “p”.

Per part seua, el Ple de Montserrat debatrà este dijous una proposta de Vox per a modificar l’actual forma única en valencià Montserrat per la doble denominació en castellà-valencià Montserrat-Monserrat.

Els socialistes de la Ribera Alta manifesten que en este primer any de govern de la dreta i l’extrema dreta en les institucions autonòmiques s’ha pogut constatar “com la presidenta de les Corts, el conseller d’Educació i diferents dirigents de PP i Vox han atacat i menyspreat la nostra llengua i l’AVL(…), soscavant, així, un consens científic i acadèmic que es va assolir en 1998”.

El PSPV es posiciona al costat de l’Acadèmia enfront d’“estos intents de reobrir un debat passat i generar un conflicte cultural que es va tancar des del consens polític, acadèmic i social fa més de dos dècades”, i aposta pel diàleg amb ella “respectant el seu posicionament científic i acadèmic sobre tots els topònims i els documents normatius”.

Es dona la circumstància que l’alcalde d’Alfarb i únic regidor socialista a l’Ajuntament ha promogut, amb el suport del PP, una consulta popular que arranca diumenge a pesar que el topònim en vigor compta amb el suport de l’AVL. De fet, el soci de govern de Raúl Mínguez a l’Ajuntament, Compromís, ha anunciat que no hi participarà i ha advertit que esta consulta representa un incompliment del pacte, al mateix temps que alerta que genera una falsa expectativa, ja que l’AVL no pot modificar un informe sobre el topònim que és preceptiu o que el referèndum no és vinculant.

Rotonda d’Alfarb amb el nom del topònim al qual van arrancar la “b” en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

Els socialistes de la Ribera Alta reivindiquen que, precisament en un moment en què per primera vegada es pot utilitzar al Congrés dels Diputats el valencià, és necessari recuperar el consens assolit amb l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià i amb la creació de l’AVL “i evitar els esbarts en la política lingüística, que l’única cosa que aconseguix és debilitar la salut de la nostra llengua”.

