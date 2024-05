L’Ibex-35 es tiny de “roig” en l’obertura i perd els 11.200 punts

L’Ibex-35 ha iniciat la sessió d’este divendres, l’última de la setmana, amb una caiguda del 0,86 %, la qual cosa li ha portat a perdre la cota psicològica dels 11.300 enters, fins a situar-se en els 11.213,3 punts, i tenyir-se de “roig” quasi al complet.

Minuts després de l’arrancada borsària, la Borsa de Madrid incrementava la seua caiguda a l’1,19 % i abandonava fins i tot la cota dels 11.200 punts, fins als 11.176,4 punts.

Els inversors estaran este divendres pendents de Sacyr, que ha captat 222 milions d’euros en l’ampliació de capital que va llançar en la vesprada este dijous amb l’objectiu de promoure el desenvolupament dels seus projectes concessionals d’autopistes a tot el món.

Així mateix, estaran atents a Acciona Energia, que este dijous, després del tancament del mercat borsari, va rebaixar les previsions anunciades a l’inici de l’any respecte al resultat brut d’explotació (Ebitda) que registrarà en el conjunt de l’exercici 2024, a causa de les previsions actuals de preus i a una producció inferior al que s’esperava.

Precisament, en l’arrancada d’esta jornada borsària, els màxims descensos els registraven Acciona Energia (-6,52 %) i Sacyr (-4,55 %), seguits d’Acciona (-4,08 %), Fluidra (-2,18 %) i Solaria Energia (-1,73 %), mentres que l’únic “fanalet verd” era Acerinox, que es revalorava un 0,1 %, fins a intercanviar les seues accions a 10,13 euros.

Les principals borses europees també inauguraven la jornada de hui amb caigudes, del 0,9 % per a Milà, del 0,82 % per a Londres, del 0,8 % per a Frankfurt i del 0,57 % per a París.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, queia un 0,1 % en l’obertura dels mercats europeus, fins als 81,28 dòlars, mentres que el Texas se situava en 76,75 dòlars, un 0,16 % menys.

En el mercat de divises, la cotització de l’euro davant del dòlar es mantenia en 1,0816 bitllets verds, mentres que en el mercat de deute l’interés exigit al bo espanyol a 10 anys baixava fins al 3,346 %.

