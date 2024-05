El juliol pròxim es complirà un any de la finalització de les obres de rehabilitació de la Casa del Rellotger i la construcció de l'edifici-cub annex, una moderna construcció que té la firma de l'estudi de M. Dolores Contell i Juan Miguel Martínez, impulsades per l'anterior govern municipal després de dècades de degradació. La nova façana del carrer Micalet en la seua trobada amb la plaça de la Reina, també remodelada en la passada legislatura, seguix, no obstant això, incompleta i pendent d'ús. La intenció és convertir l'edifici en un centre d'interpretació del Sant Calze, el greal valencià que es custodia a la catedral de València des del segle XV. No obstant això, l'última fase d'adequació de l'edifici, vestir-lo per a l'ús al qual està destinat, no està ni molt menys pròxima. Pot demorar-se any i mig. La Casa del Rellotger, com qualsevol edifici sense ús habitual, ha acabat sent objecte de vandalisme, i això malgrat la seua cèntrica ubicació i l'incessant pas de vianants i turistes per davant.

El museu del greal valencià tardarà encara un any i mig / .

La veritat és que l'interior de l'edifici va quedar pendent, abans de les eleccions, de la licitació d'una fase per a condicionar l'immoble. En estos moments està en licitació, a instàncies del Servici de Projectes Urbans, fase per a la redacció del projecte d'habilitació de l'edifici, amb un termini de duració de cinc mesos des de la seua adjudicació. Una vegada aprovat, el projecte seguirà la licitació de les obres i l'execució per un termini de 12 mesos més.

En paral·lel, des de Patrimoni Històric, s'està treballant, igualment «a contrarellotge», en els plans museològic i museogràfic per a la seua destinació com a Centre d'Interpretació del Sant Calze. «És un projecte molt il·lusionant», apunten fonts del govern municipal del PP i Vox.

L'anterior fase, executada per l'anterior Govern, va comprendre la rehabilitació del volum antic i la construcció de l'edificació annexa, però no la seua adequació interior (manquen les escomeses de llum, d'aigua, ascensor, revestiments interiors, etc.) L'edifici no està precisament llest per a viure, com assegura la portaveu socialista i anterior regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

Contell-Martínez és també el responsable de la rehabilitació i adaptació per a ús dotacional de la nau 3 del Parc Central i va guanyar el concurs de projectes per a la rehabilitació i recuperació de l'antiga fàbrica de teules i majòliques «La Ceramo», un altre dels projectes de recuperació del patrimoni que hereta el govern del PP.

La intervenció a la Casa del Rellotger es va adjudicar en 2021, però va ser objecte de modificats del projecte i diverses pròrrogues en el termini d'execució. Va estar precedida d'una mínima excavació arqueològica, ja que l'edifici nou va aprofitar la llosa de formigó construïda en el seu moment en el solar annex a la casa del Rellotger, on es va construir l'edifici efímer de la Llum de les Imatges, posteriorment desmantellat. La recuperació de la trama històrica i la reedificació del solar va ser durant anys objecte de discussió entre l'ajuntament de València i la Conselleria de Cultura, que finalment va fer valdre el criteri de mantindre la trama i els volums del carrer Micalet a la cantonada amb la pujada del Toledà.

A la Casa del Rellotger, que ja apareix en el llibre Els murs dels Valls, vivien els rellotgers encarregats del funcionament del rellotge de la torre-campanar del Micalet, hui dia desaparegut.

