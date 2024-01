La composición de jurados de Falla y Mejor Ninot de Sección e Ingenio y Gracia tendrán una propuesta ante la asamblea de presidentes, que no la única, puesto que la Interagrupación de Fallas presentará también una. La elaborada desde la Junta Central Fallera fue aprobada de una forma extremadamente tibia por el propio pleno (24 votos a favor y 20 abstenciones) y cambia completamente el sistema de los últimos años, tras haberse funcionado con sistema de sorteo y de experiencia acumulada y mediante la criba de un grupo de "expertos".

Más aún, ya no se volverán a hacer los cursillos previos en la Ciudad del Artista Fallero ni será condición necesaria el haber asistido en años anteriores. El secretario general Nico Garcés explicó esta liquidación aduciendo que "entendemos que una persona por acudir a unas horas a unas charlas y una visita al Museo del Gremio no consigue los suficientes conocimientos. No se han cumplido los objetivos con los que se ideó. Yo he ido a los cursos porque los promoví cuando estaba en la Delegación de Falla y te das cuenta de que la ilusión con que lo preparaste no se cumple. No sé en qué se ha fallado, pero, de momento, no continuaremos con el cursillo ni será necesario haberlo hecho".

Tres candidatos por falla

La propuesta observa que cada comisión podrá presentar un máximo de tres candidatos, que deben acreditar sus conocimientos y experiencia. El Secretario General seleccionará y propondrá al Presidente de la JCF los posibles componentes del jurado, que será quien finalmente elija la lista definitiva"

Incompatibilidades

Las incompatibilidades que invalidan la participación en una sección son las de no juzgar una sección donde plante su artista, no tener una relación laboral, familiar o sentimental con ningún artista de la sección que juzguen, no estar sancionado por la JCF, no repetir en la misma sección que el año anterior, no tener vínculo familiar entre los miembros de una misma sección ni pertenecer a la misma comisión. Factores, en cualquier caso, los de las vinculaciones, que tan solo dependen de la propia honradez del candidato a jurado y que no cubren todas las posibles malas praxis.

Actas a disposición

Las actas con la clasificación individual de cada componente del jurado de falla estarán a disposición de cualquier comisión que quiera consultarlas entre el 20 de marzo y el 20 de abril previa solicitud realizada a la Secretaría General. En el momento de la lectura del veredicto del concurso de Fallas por el Presidente de la Junta Central Fallera se hará público las personas que han conformado el jurado de la sección en cuestión.

Como en años anteriores, las secciones pueden organizar sus propios jurados o aumentar el número de componentes si corren ellos con el gasto suplementario.