El PP elimina en Meliana los Premios de Literatura Infantil en valenciano

Meliana no celebrará la que iba a ser la 23º edición de su Premio de Literatura Infantil después de que el ejecutivo local dirigido por Trini Montañana (PP) haya decidido suprimir este evento literario en valenciano que desde su puesta en marcha en el año 1992 a lo largo de los años ha premiado a reconocidos autores y autoras como Maria Jesús Bolta, Josep Valor, Rosa Maria Colom, Llorenç Giménez, Carles Cano o Enric Lluch.

Cabe destacar que no es la primera vez que los populares deciden anular este galardón, ya que la entrega de este premio ya se vio interrumpida anteriormente coincidiendo con las anteriores etapas de gobierno del Partido Popular, entre 2007 y 2015, bajo los mandatos de Blas Devís (2007-2013) y Pedro Cuesta (2013-2015). Precisamente este último es al mismo tiempo presidente de Lo Rat Penat, entidad que defiende el uso del valenciano no normativo y que utiliza normas lingüísticas no reconocidas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), encargada de determinar y elaborar la normativa.

Asimismo, este municipio ya anunció que iba a impartir clases de valenciano con las normas de la RACV, siendo así la primera localidad en promover el valenciano no normativo al entender que "la deuda de Lo Rat en la Sociedad Valenciana y la deuda de la Sociedad Valenciana con Lo Rat Penat debe comenzar a desaparecer", explicaba entonces Cuesta.

Compromís habla de "censura"

Desde Compromís per Meliana entienden la supresión del premio literario como "un nuevo acto de censura a la creación, la producción y la edición en valenciano". En este contexto, desde la formación valencianista recuerdan que al anuncio de la supresión de este galardón se suma el "veto" a la revista cultural Espai Carraixet, cuya presencia "se prohibió en el edificio consistorial y en las bibliotecas frente a otras publicaciones periódicas que sí que continúan presentes", y que en ambos casos "el denominador común es que se trata de publicaciones escritas en valenciano".

Para regidora valencianista, Rosa Peris, resulta "lamentable" que el ejecutivo local "vuelva a suprimir un premio literario muy reconocido en el sector y que ha dado lugar a una colección con 22 títulos de mucha calidad por el hecho de que sea en valenciano". En este sentido, destaca que este galardón "siempre ha tenido muy buena acogida entre los niños y las niñas del pueblo y entre las familias, y especialmente en los centros educativos locales".

Sin presentación del ganador de 2023

Además, denuncia que la eliminación de la convocatoria de este año supone también la cancelación de la presentación del libro editado y publicado ganador de la edición anterior, 'El tresor d’Almudaina' de Juanjo García, ilustrado por Helga Ambak y editado y publicado por la Editorial Andana.

'El tresor d'Almudaina', ganador del Premio de Literatura Infantil de Meliana en 2023. / A.M.

En palabras de la regidora, este acto supone "uno de los acontecimientos culturales de más acogida entre el público infantil que, además, va acompañada de varios encuentros literarios con el autor". Así lamenta que los vecinos de Meliana se vean privados de esta experiencia "por una decisión política claramente de censura a la creación en valenciano".

El consistorio señala "otros proyectos"

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Meliana salen del paso de las acusaciones y atribuyen la decisión a un "cambio de criterio". A este respecto, el concejal de Cultura, Manuel Sacristán, explica que "un cambio de gobierno lleva consigo un cambio de criterios. Nosotros tenemos pensado otro proyecto para el Instituto Municipal de Cultura y vamos a apostar por otro tipo de actos, como celebrar el centenario de Sorolla, que nunca se llegó a celebrar en el municipio".

Asimismo, el regidor descarta que la cancelación del premio guarde ninguna relación con el cargo de Cuesta, quien ahora ostenta las competencias de Hacienda, Urbanismo, Medio Ambiente y Deportes en la corporación municipal y zanja la polémica señalando que el equipo de gobierno "hablamos en valenciano, atendemos en valenciano y respondemos en valenciano". Asimismo, acusa al grupo municipal de Compromís de hacer "oposición barata".