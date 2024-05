Xirivella pone el foco en los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Xirivella ha puesto en marcha un plan de seguridad, vigilancia e información con el objetivo de concienciar y regular el buen uso de los patinetes eléctricos. Durante las próximas semanas, desde el consistorio se activará la campaña 'El patinete eléctrico no es un juguete, no te la juegues' a través de la cual se procederá a informar y sensibilizar a los conductores sobre la normativa vigente referente a la conducción de este tipo vehículos.

Además, la Policía Local intensificará la vigilancia para velar por el cumplimiento de las normas con el objetivo de mejorar la seguridad, tanto de los usuarios de los patinetes como el resto de personas que se puedan ver afectadas, y favorecer la convivencia.

Nueva normativa

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Xirivella, Héctor Ramón destaca la importancia de "adaptarnos a las nuevas modalidades de movilidad y a su vez garantizar la seguridad tanto de los usuarios de los patinetes, como de los peatones y el resto de vehículos que ahora tienen que convivir”. A este respecto, la Policía Local recuerda que este año ha entrado en vigor una nueva normativa para los vehículos de movilidad personal (VMP) y los patinetes eléctricos ya tienen la consideración jurídica de vehículo.

Foto de archivo de un conductor de patinete eléctrico en València. / Miguel Angel Montesinos

“Entre las medidas más destacadas, los usuarios de patinetes eléctricos deben respetar las señales de circulación, no conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, no circular por encima de la acera ni por vías interurbanas, no ir más de una persona en el patinete, no superar los 25 km/h y no utilizar dispositivos de telefonía móvil o auriculares durante la conducción”, subraya la inspectora de la Policía Local de Xirivella.

Sanciones de hasta 1.000 euros

El incumplimiento de la nueva normativa, que entró en vigor el pasado 22 de enero, conlleva a importantes sanciones que pueden ascender hasta los mil euros. Entre las distintas infracciones penalizadas se encuentran las multas de 100 euros por ir más de una persona o de 200 por circular por las aceras o vías interurbanas, por cruzar por el paso de cebra, por ir de noche sin reflectante o por usar auriculares o teléfono móvil. Dar positivo en alcohol o drogas está tipificado como el delito más grave, y conlleva una penalización de 1.000 euros.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico también exige con la nueva normativa que los VMP comercializados en España cumplan unas determinadas características y deben contar con un certificado de circulación y una identificación. Además, establece que los patinetes antiguos solo podrán circular hasta 2027, si quieren continuar utilizándolos deberán ser homologados.