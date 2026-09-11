Sedaví enciende sus fiestas para vivir diez días de tradiciones, pólvora y encuentros

Sedaví da la bienvenida a sus Fiestas con un programa pensado para convertir las calles, plazas y el recinto festivo en el gran punto de encuentro para vecinos y visitantes. Un sinfín de actividades pensadas para todas las edades ambientarán el municipio hasta el 20 de septiembre, cuando una mascletà mixta será la encargada de ponerle el broche final a las celebraciones.

La programación arrancó el pasado 4 de septiembre con el tradicional Sopar a la fresca en la Senda de les Vaques, una primera cita marcada por el ambiente distendido y la música. Este viernes 11 llegará uno de los momentos más esperados: la bienvenida oficial a las fiestas. A las 22.45 horas, la charanga Chacabana Band recorrerá algunas calles de Sedaví y, a las 23.45 horas, un ramillete de fuegos artificiales marcará oficialmente el inicio de las fiestas. Después, The Sepionets, formación local, y Cactus llenarán de música la primera gran noche festiva.

El sábado 12 será el turno de uno de esos clásicos que nunca falla: el concurso de paellas. Desde las 11 horas se podrán recoger el arroz, los ingredientes y la leña en el recinto festivo, antes de que a las 12 comience la competición gastronómica. La jornada continuará con una fiesta de la espuma acompañada de música.

Por su parte, el domingo 13 llegará con propuestas muy diferentes: por la mañana, el quinto open de tirada en el campo de tiro de Torrent, organizado por la Sociedad de Cazadores El Siglot, y por la tarde, el campeonato de truc y parchís y la entrada de bandas por las calles del municipio. Las formaciones participantes visitarán además la Residencia Nova Edat y finalizarán el recorrido en la Plaza Jaume I, donde interpretarán conjuntamente el Himno Regional.

Actividades más tradicionales

La semana continuará pensando especialmente en los más pequeños. El lunes 14, la Plaza Jaume I acogerá una merienda infantil y el espectáculo ‘El movimiento Kpop’, mientras que el martes 15 habrá juegos, teatro y talleres con la colaboración de la Junta Festera de Moros y Cristianos de Sedaví. Ese mismo día, el Ayuntamiento rendirá homenaje a las personas del municipio que han cumplido 90 años. El miércoles 16, la programación infantil volverá a la plaza con una merienda y el espectáculo musical ‘Estamos de vuelta’, inspirado en Barrio Sésamo.

El jueves 17 será uno de los días con mayor carga tradicional. A las 20 horas tendrá lugar la Entrà de la Murta, acompañada por Trabaldicions y la dansà del Grup de Ball Arrels de Qariya. Después, a las 21.30 horas, llegará el Sopar a la fresca, también en la misma plaza. La noche continuará con el ‘Tributo Musical a ABBA’ y la orquesta Scream.

El viernes 18 será otra de las jornadas grandes. Mientras al mediodía tendrá lugar la comida homenaje a los mayores en la Sala Rex Natura de Alzira, por la tarde Sedaví saldrá a la calle con su tradicional cabalgata. Por la noche, Daniel Diges & Voz Piano y Rosario Mohedano serán quienes suban al escenario antes del concurso de disfraces y la orquesta Montecarlo, cuyo descanso servirá también para conocer a los ganadores.

Ofrenda de flores

El sábado 19 la tradición religiosa tomará protagonismo con la ofrenda de flores en honor a la Virgen del Rosario, prevista a las 19.30 horas. Pero al caer la noche, la música volverá a hacerse dueña de la plaza con la Sedajazz Latin Big Band, que celebrará su 35 aniversario, y la orquesta Benidorm Show.

El domingo 20 empezará la cuenta atrás. A las 12 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Virgen del Rosario en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, con la actuación del Cor Sant Torquat. Dos horas después, la pólvora volverá a rugir con una mascletà en la calle Pintor Sabater. Y a las 21 horas, la procesión en honor a San Torcuato y la Virgen del Rosario recorrerá las calles de Sedaví antes de desembocar en la última gran traca: una mascletà mixta en la calle Pintor Sabater que pondrá punto final a diez días de encuentro, cultura y tradición.