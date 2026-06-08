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Vuelven las Jornadas de Venta Privada en Mercedes-Benz Valdisa

Del 11 al 13 de junio, tienes una cita exclusiva en las instalaciones de Massanassa: las Jornadas de Venta Privada de Turismos Nuevos de Mercedes-Benz Valdisa.

Solo por reservar tu cita previa podrás disfrutar de hasta 2.000€ de descuento directo.

Jornadas de Venta Privada en Mercedes-Benz Valdisa.

Jornadas de Venta Privada en Mercedes-Benz Valdisa. / ED

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Mario López

Amplia oferta de vehículos: Nuevos, Gerencia y KM0

La selección incluye modelos de combustión, híbridos y eléctricos con precios especiales y entrega inmediata, adaptados a todas las necesidades de movilidad.

Disponibilidad inmediata: stock en nuestras instalaciones

Valdisa pone a disposición de los asistentes un extenso inventario de vehículos listos para ser entregados en el momento, garantizando la calidad y fiabilidad propias de Mercedes-Benz.

Reserva tu cita online: ventajas exclusivas

Para acceder a estas condiciones preferentes, es imprescindible agendar la visita aquí.

Te esperamos en Mercedes-Benz Valdisa (Avda. La Pista, 50, Massanassa) del 11 al 13 de junio.

Horario especial del evento:

  • Jueves y Viernes: 9:00 a 20:00h (ininterrumpido)
  • Sábado: 10:00 a 14:00h
Mapa de la ubicación de Mercedes-Benz Valdisa en Valencia.

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