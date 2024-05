Denuncia en Llaurí el robo de palomos de competición valorados en más de 12.000 euros

Un aficionado a la colombicultura de Llaurí ha denunciado el robo de una docena de palomos de competición que custodiaba en un solar urbano rodeado por un muro de cerca de dos metros de altura, que los ladrones saltaron para hacerse con el botín. La víctima es el presidente de la sociedad local de colombicultores, Javier Creus, vecino de Cullera, que en la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca enumera la sustracción de ocho ejemplares valorados en 12.000 euros ya que, según explica, no ha podido aportar el número de anilla de los otros cuatro, mientras que en el caso de aquellos palomos que tiene activos en competición si tenía a mano las fichas con los datos que identifican a cada ejemplar.

Una llamada telefónica de un conocido alertó a Javier Creus el martes por la mañana de que uno de sus palomos había escapado al verlo suelto por el solar donde tiene las jaulas, por lo que rápidamente se desplazó a Llaurí y se encontró con todas las cajas abiertas. «Me llamó la atención, fui a ver qué había pasado y me encontré la sorpresa», relata Creus, que considera que el palomo que recuperó se escapó durante el robo. El colombicultor comenta que la sustracción se produjo el lunes por la noche o el martes de madrugada y añade que también han desaparecido otros dos palomos que la sociedad de colombaires tenía en puntos estratégicos para entrenar a las palomas.

Tasación de hasta 4.000 euros

«Lo que más me duele son seis de los palomos que se han llevado», comenta el afectado, mientras detalla que uno de los ejemplares encabezaba la liguilla de Llaurí y se había clasificado para la competición intercomarcal, por lo que estima que su precio puede situarse entre 3.000 y 4.000 euros. El tasación de otros palomos que están en fase de preparación puede oscilar entre 1.000 y 2.000 euros, según explica. «Idea de vender no tengo, es una afición, pero si alguien viene y se interesa...», señala.

Francisco Javier Creus explica que habitualmente suelta los palomos dos veces por semana para que vuelen durante un par de horas por la tarde. De los palomos sustraídos, señala, tenía actualmente siete activos en competición. «Me los suelo llevar a casa al pueblo, pero ese día dio la casualidad de que no me los levé. No me esperaba que los robaran, pero sabía que podía pasar», señala, mientras comenta que los autores del robo también se llevaron recuperadores e incluso medicamentos que tenía para el cuidado de los palomos.