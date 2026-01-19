Aigües de Cullera y el Ayuntamiento invierten 700.000 euros en sensorización para la digitalización del ciclo integral del agua

El ayuntamiento de Cullera, junto a la empresa Aigües de Cullera, se encuentra en pleno proceso de desarrollo del proyecto Digitalización del ciclo del agua: Cullera turística y sostenible. Se trata de un proyecto presentado por Aigües de Cullera a la segunda convocatoria del PERTE de Digitalización del agua que ha sido adjudicado, en concurrencia competitiva, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a esta empresa mixta. El importe de las ayudas concedido es de 1,2 millones de euros, lo que supone la financiación de un 81,9% del total.

Este proyecto, con una inversión total cercana a 1,5 millones de euros, tiene como objetivo impulsar la digitalización del ciclo integral del agua del municipio, con actuaciones tanto en las infraestructuras de captación de agua, infraestructuras urbanas de suministro de agua potable y riego de parques y jardines, así como en colectores generales y estaciones de bombeo y depuración de agua.

En estos momentos, Aigües de Cullera ha licitado ya un total de 13 actuaciones enfocadas a la adquisición e instalación de sensores inteligentes, para lo que se ha dedicado una inversión de 700.000 euros. De hecho, este es uno de los objetivos del Ayuntamiento y la empresa gestora del agua, conscientes de que la digitalización del ciclo integral del agua solo es posible mediante la sensorización, que permite monitorizar, registrar y transmitir información en tiempo real del funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento.

En concreto, las actuaciones licitadas hasta el momento abarcan desde la adquisición de equipos hasta su puesta en marcha, así como plataformas de visualización, cubriendo un amplio espectro de necesidades operativas. En concreto, dentro de estas acciones se contempla el control de la calidad del agua, para lo que se han instalado una serie de paneles que monitorizan el cloro, el PH y la turbidez en los depósitos de cabecera, así como cuatro caudalímetros electromagnéticos en pozos para supervisar extracciones.

Por otro lado, se han instalado ya más del 60% de los casi 1.000 contadores inteligentes adquiridos, lo que permite la detección de fugas, el control de consumo en tiempo real y la mejor planificación del suministro. Con respecto a los equipos de medición de la calidad del agua en estos momentos ya hay operativos cuatro de los seis paneles adquiridos en puntos estratégicos de la red, integrados en el sistema SCADA para la monitorización continua y la respuesta temprana ante incidencias.

Con respecto al riego inteligente se encuentra en pleno proceso de ejecución un proyecto que optimizará el riego en espacios verdes mediante algoritmos que tienen en cuenta datos como la estación del año, el tipo de vegetación y las precipitaciones. Al mismo tiempo, Cullera contará a partir de ahora con 132 prelocalizadores de fugas distribuidos en la red para detectar fugas no visibles de forma automática y periódica.

La sensorización de la red se va a completar con la instalación de 27 dataloggers para el registro de caudales y presión, fundamentales también para el control sectorizado y la detección de fugas. Del mismo modo, la inversión realizada incluye la monitorización de infraestructuras, en concreto de seis estaciones de bombeo y tres depuradoras, lo que permitirá una respuesta inmediata ante fallos.

Este proyecto también incluye la monitorización y el control de vertidos, así como de los distintos puntos de desbordamiento para registrar vertidos al medio marino en toda la zona de costa. Finalmente, en la Balsa de San Lorenzo se ha adjudicado la instalación de sensores de oxígeno disuelto, conductividad, turbidez y nivel para poder monitorizar este enclave natural.

Con respecto a la reducción de la huella de carbono y el suministro energético sostenible, Aigües de Cullera ha ejecutado una serie de obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de todos los sensores, así como la instalación fotovoltaica sobre la cubierta del depósito Cabeçol. Todo ello con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y la digitalización del municipio en materia de agua.