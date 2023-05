El alcalde de València y candidato a la reelección de Compromís per València Joan Ribó ha anunciado hoy que la Unión Europea "reafirma su apuesta por las políticas verdes de València con la aprobación de casi 4 millones de euros del fondo Next Generation EU para proyectos de renaturalización". La subvención incluye el jardín Trini Simó, un nuevo espacio de biodiversidad junto al Pont de Serrans o los huertos urbanos junto al CEIP Max Aub. El alcalde ha criticado a la candidata del PP María José Catalá porque hace unas semanas "desacreditó la gran tarea de este ayuntamiento asegurando que habíamos perdido ese dinero", unas declaraciones "completamente desafortunadas y electoralistas que ahora lo obligan a rectificar".

Joan Ribó ha mostrado su "gran satisfacción" porque la Fundación Biodiversidad del Gobierno central ha aprobado una subvención de casi 4 millones de euros para proyectos de renaturalización de la ciudad con financiación a cargo de los fondos Next Generation de la Unión Europea, una subvención "que reconoce el gran trabajo que han llevado adelante tanto la concejalía de Ecología Urbana como la de Proyectos Europeos". "Una vez más este gobierno que encabezo y que espero reeditar el 28 de mayo, consigue captar una cantidad importante de dinero proveniente del fondo Next Generation EU, con el que continuaremos transformando nuestra ciudad", ha manifestado el máximo responsable de la ciudad.

Cuatro grandes actuaciones para renaturalizar la ciudad

En concreto, València recibirá una subvención de 3.665.661 euros de los fondos de recuperación europeos Next Generation para fomentar la renaturalización y resiliencia de la ciudad. Se trata de un proyecto de la línea de ayudas de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica. La apuesta de renaturalización incluye cuatro actuaciones: la ejecución del Jardín Trini Simó (en el antiguo solar de Jesuitas), la habilitación de un nuevo huerto urbano de 1.400 metros cuadrados (junto al CEIP Max Aub), un prado naturalizado en el tramo VI del jardín del Turia (junto al Pont de Serrans), y el impulso de cajas o nidos para pájaros y murciélagos, con proyectos piloto que se harán extensibles en toda la ciudad.

Europa costeará el 95% del Jardín Trini Simó

València recibirá una ayuda que llega al 95% del coste del Jardín Trini Simó, "que con un presupuesto aproximado de 3,5 millones de euros se convertirá en un espacio singular inspirado en el paisaje agrícola valenciano, útil para el desarrollo de la formación en agricultura urbana y atractivo para habitantes y visitantes"; ha explicado el alcalde, que ha añadido que los Next Generation también financiarán el huerto urbano del barrio de Sant Antoni, valorado en 237.668 euros, junto al colegio público Max Aub, la pradera naturalizada del Pont de los Serrans con cerca de 700.000 euros de inversión, y otras acciones transversales en la ciudad hasta sumar un presupuesto global de 4,9 millones de euros. "Estamos de enhorabuena, porque Europa vuelve a reconocer el buen trabajo de València en su tarea de renaturalización. Nuestra determinación en este sentido nos permitió conseguir el título de Capital Verde Europea 2024, una capitalidad que celebraremos con todo el esplendor de una ciudad volcada en su transformación", ha dicho Joan Ribó.

Te puede interesar: València Ribó anuncia un plan de accesibilidad universal para València

“Aconsejaría a la candidata del PP mesura en sus críticas, porque solo 4 meses después de desprestigiar el trabajo del gobierno, Europa le obliga a rectificar sus palabras”, advierte Ribó a Catalá.

El candidato a la reelección a la alcaldía por parte de Compromís por València no ha querido dejar pasar "el oportunismo político" de la candidata del PP. El alcalde ha denunciado que María José Catalá "desacreditó la gran tarea de este gobierno asegurando que habíamos perdido ese dinero", unas declaraciones "completamente desafortunadas y electoralistas que ahora lo obligan a rectificar". "Que no obtengamos el dinero en una primera convocatoria no quiere decir que lo perdamos, porque no podemos perder una cosa que no ha sido otorgada. Pero además es que lo hemos conseguido en la segunda convocatoria tan solo cuatro meses después, porque este gobierno no desfallece y sabe que el buen trabajo que está haciendo la oficina de Proyectos Europeos que encabeza Carlos Galiana y, en este caso, el área de Ecología Urbana con Sergi Campillo, merecen el respeto y una rectificación por parte de esta persona que, una vez más, para atacar a este gobierno, desacredita en la ciudad".