Aqua Multiespacio da la bienvenida a la vuelta al cole con todo preparado y un sorteo de tecnología para universitarios

Con el inicio del nuevo curso escolar, Aqua Multiespacio se convierte en el destino ideal para preparar la vuelta al cole y el comienzo de la universidad. El centro comercial reúne una amplia oferta de moda, deporte, tecnología, papelería, complementos y restauración para que familias y estudiantes encuentren todo lo necesario en un mismo espacio.

Durante estas semanas, los establecimientos de Aqua Multiespacio presentan sus novedades y colecciones de temporada, con propuestas para todas las edades: desde material escolar y mochilas hasta calzado, ropa, dispositivos tecnológicos y artículos imprescindibles para afrontar el nuevo curso con éxito.

La iniciativa busca conectar con los miles de estudiantes que cada año inician o retoman sus estudios superiores en Valencia. / A. M.

Sorteo de tecnología para el inicio de la universidad

Como gran novedad de esta campaña, Aqua Multiespacio ha organizado un sorteo de tecnología dirigido a estudiantes universitarios, con el objetivo de acompañarles en el comienzo de esta nueva etapa académica. Los participantes podrán optar a premios tecnológicos pensados para facilitar su día a día en la universidad, convirtiendo la visita al centro en una oportunidad para equiparse y, además, ganar.

La iniciativa busca conectar con los miles de estudiantes que cada año inician o retoman sus estudios superiores en Valencia, ofreciendo una experiencia que combina compras, ocio y premios.

Diversión garantizada con la LEGO Fan Factory, abierta todos los días

Mientras los mayores preparan el nuevo curso, los más pequeños también tienen su espacio en Aqua Multiespacio. La LEGO Fan Factory permanece abierta todos los días, ofreciendo actividades creativas y de construcción gratuitas donde niños y niñas pueden desarrollar su imaginación en un entorno seguro y divertido.

Como gran novedad, Aqua Multiespacio ha organizado un sorteo de tecnología dirigido a estudiantes universitarios. / A. M.

Con esta propuesta, el centro comercial refuerza su compromiso por ofrecer planes familiares durante toda la semana, convirtiéndose en un lugar de encuentro para disfrutar del tiempo libre antes y después de la vuelta a las aulas.

Con compras, entretenimiento y experiencias para todas las edades, Aqua Multiespacio invita a las familias valencianas y a los estudiantes universitarios a vivir un septiembre lleno de novedades y a comenzar el curso con todo lo necesario.