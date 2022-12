Aus semblants als pingüins sorprenen els veïns del Perelló

La naturalesa a vegades ens sorprén i més encara des que estem immersos en el que s'ha qualificat de canvi climàtic. Els veïns de l'entitat local menor del Perelló es van despertar ahir amb la sorpresa que a la platja, prop d'una de les goles de l'Albufera que desemboquen en la mar, havien aparegut alguns exemplars de pingüí.

Això és el que imaginaven en veure l'aspecte d'aquelles aus menudes, tan impròpies de la costa mediterrània espanyola. En realitat no es tractava de l'espècie que habita l'Àrtic, sinó d'un ocell molt més adaptat a la costa anglesa o escandinava. Els experts consultats s'inclinen a pensar que es tracta del cauet, que venen a ser els pingüins europeus. Són similars als frarets.

Biòlegs consultats per aquest periòdic han afirmat que «es pot produir la circumstància que en algun moment determinat s'acosten a la costa mediterrània, encara que no és ni el més normal ni el més habitual». És un ocell propi dels penya-segats de l'Atlàntic Nord. Molts han sigut els curiosos que s'han acostat a la platja del Perelló per a poder contemplar la insòlita presència d'uns visitants tan especials.

I tampoc sembla tractar-se d'un cas aïllat. Agents rurals de la Generalitat de Catalunya han ataüllat mig miler d'exemplars de cauet en el litoral gironí i al Maresme en els últims dies. Els especialistes que els han analitzats asseguren que es troben febles i destaquen que molts d'ells presenten signes evidents de pèrdua de massa muscular.

La raó per la qual han arribat a la costa mediterrània peninsular és una incògnita. Alguns aventuren que han vingut arrossegats per vents molt forts.