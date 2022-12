Naix la Vuelta a España femenina

El dia 1 de desembre de 2022 passarà a la història del ciclisme per haver sigut la data triada per a anunciar el naixement oficial de la Vuelta a España femenina, la primera edició de la qual es disputarà el maig de l'any que ve. La ronda espanyola s'uneix d'aquesta manera a la iniciativa que va prendre la ronda francesa amb la celebració del denominat Tour Femmes i del Giro, que ja des de fa més temps acull una carrera destinada a les dones.

Aquest anunci inicial estarà acompanyat, ja al gener, de la comunicació oficial del recorregut de les set etapes. Oficialment, ara com ara, només se'n coneixen les dates, del dilluns 1 al diumenge 7 de maig. A partir d'ací, aquest diari pot avançar que serà la Comunitat Valenciana la triada per a albergar una carrera femenina, el pla previst de la qual no condueix a acabar a Madrid. La carrera es denominarà oficialment Vuelta Femenina by Carrefour, ja que la cadena de supermercats serà el patrocinador oficial, igual que ocorre amb la ronda masculina. Javier Guillén ho va comunicar aquest dijous a Madrid en el transcurs dels tradicionals desdejunis esportius d'Europa Press.

Una gran etapa de muntanya i una contrarellotge

La ronda femenina tindrà una etapa reina muntanyenca i una segona jornada decisiva en la disciplina de contrarellotge. Aquests últims anys es disputava una carrera de dones impulsada per la Vuelta i que es denominava Ceratizit Challenge. La prova, que va anar creixent d'una a cinc etapes, mai va utilitzar el nom oficial de la carrera. Es disputava coincidint amb els últims dies de la carrera masculina, motiu pel qual a penes tenia repercussió mediàtica amb la Vuelta en la seua fase decisiva.

Per aquesta raó, l'organització va tindre clar que el naixement oficial de la Vuelta havia de celebrar-se en unes dates totalment diferents en un calendari femení, que igual que el masculí, està summament carregat. La carrera compta amb el suport oficial del Consell Superior d'Esports (CSE), i igual que en el Tour Femmes, comptarà amb la participació d'equips formats per set corredores, entre els quals està el Movistar, que alinearà, excepte sorpresa, Annemiek van Vleuten, la millor corredora del món, i que enguany ha guanyat les edicions femenines del Giro, el Tour, el campionat del món i també la Ceratizic Challenge.

Mateixos mallots

Les ciclistes que dominen les classificacions generals portaran els mateixos mallots que els corredors de la ronda espanyola. "La carrera tindrà televisió en directe amb etapes que acabaran en un horari similar al masculí. Ara com ara, considerem que una carrera femenina de tres setmanes seria un fracàs", va indicar Javier Guillén. Les corredores, a través dels seus equips, sol·liciten carreres d'una setmana, amb la part més dura en dues jornades. El Tour Femmes concentra la decisió final en les dues últimes etapes; la primera acabarà al Tourmalet i la carrera s'acomiadarà amb una contrarellotge individual a la ciutat de Pau.